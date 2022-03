Wo ist das Coronavirus zuerst ausgebrochen? Forscher rücken einen Ort in den Fokus der Theorien

Von: Martina Lippl

Epizentrum der Corona-Pandemie: Der Huanan-Markt in der Millionenmetropole Wuhan (China) ist wohl Quelle des Ausbruchs. © Hector Retamal/ afp

Wo ist der Ursprung des Coronavirus? Forscher haben am letzten Februarwochenende zwei umfangreiche Studie veröffentlicht. Ein Ort steht dabei im Fokus: der Huanan-Markt in Wuhan.

Phoenix - Seit Beginn der Corona-Pandemie suchen Forscher nach dem Ursprung des Coronavirus Sars-CoV-2. Zwei neue Studien weisen nun deutlich auf ein Epizentrum des Coronavirus hin. Die beiden Studien legen nahe, dass Sars-CoV-2 von Tieren stammt, die auf dem Wildtiermarkt in Wuhan (China) verkauft wurden. Beide veröffentlichte Arbeiten – insgesamt 150 Seiten – müssen noch von unabhängigen Expertinnen und Experten begutachtet werden.

Worobey: „Der Huanan Market war das Epizentrum des Sars-CoV-2-Ausbruchs“

Das Coronavirus Sars-CoV-2 ist im November 2019 auf dem Tiermarkt von Wuhan erstmals auf den Menschen übergesprungen. Davon ist ein Team von Wissenschaftlern unter der Leitung des kanadischen Evolutionsbiologen Michael Worobey überzeugt.

„Die geografische Häufung der frühesten bekannten Covid-19-Fälle und die Nähe positiver Umweltproben zu lebenden Tierverkäufern legen nahe, dass der Huanan Seafood Wholesale Market in Wuhan der Ursprungsort der COVID-19-Pandemie war“, so lautet die Zusammenfassung der Preprint Studie.

„Wenn man alle Beweise zusammen ansieht, ergibt sich ein außerordentliches klares Bild, dass die Pandemie auf dem Huana-Markt begann“, sagt Michael Worobey auch im Gespräch mit der New York Times.

Dafür untersuchten Worobey und sein Team Daten von 156 Corona-Fällen, die im Dezember 2019 in Wuhan aufgetreten waren. Auffällig viele befanden sich davon in unmittelbarer Nähe zum Huanan-Markt in der Millionenmetropole Wuhan (China). Darunter waren auch Personen, die keinen unmittelbaren Kontakt zum Markt hatten oder dort als Kunden waren. Für die Kartierung der Covid-19-Fälle im Januar und Februar 2020 nutzen die Wissenschaftler Daten aus einer Social-Media-App namens „Weibo“. Über die Menschen mit einer Sars-CoV-2-Infektion um Hilfe bitten konnten. Fälle, die keine Verbindung zu dem Markt hatten, konzentrierten sich auf das Stadtzentrum von Wuhan. Für die Forscher ein Hinweis, dass sich das Virus vom Markt aus weiter in die Stadt ausbreitete.

Im Fachjournal Science veröffentlichte der renommierte Evolutionsbiologe Worobey von der University of Arizona einen Artikel (November 2021) über die entscheidenden Ereignisse im Dezember 2019 und Januar 2020 in Wuhan. Schon damals schlussfolgerte Worobey einen Ursprung des Coronavirus auf dem Tiermarkt in Wuhan. Einen Ausbruch aus dem Labor hielt der Wissenschaftler für unwahrscheinlich. Marderhunde seien unmittelbar vor dem Ausbruch der Pandemie auch auf dem Huanan-Markt verkauft worden. Es sei kein „verrückter Zufall“, dass sich dort die Fälle gehäuft hätten.

Coronaviurs: Marderhunde und Säugetiere auf dem Tiermarkt in Wuhan

Auf dem Markt wurden lebende Tiere zum Verkauf angeboten. Das bestätigt zudem eine Studie, die als Preprint vor dem Wochenende veröffentlicht wurde. Nach Angaben der Forscher habe es auf dem Markt Marderhunde und andere Säugetiere gegeben, die als Zwischenwirt für Coronaviren fungieren können. Das hätten den Wissenschaftlern zufolge Proben, die Anfang 2020 „aus der Umwelt und von Tieren auf dem Markt gesammelt wurden“ ergeben. Genetische Proben von Böden, Wänden und anderen Oberflächen hätten außerdem Spuren in der Westzone des Marktes von Sars-CoV-2 aufgewiesen, wo die Ställe mit lebenden Tieren untergebracht waren, heißt es in der Studie. Von welchem Tier die Übertragung des Erregers genau ausgegangen ist, müsse weiter erforscht werden, so die Wissenschaftler.

Frage nach dem Ursprung des Coronavirus doch weiter offen?

Von welchem Tier ist das Sars-CoV-2 auf den Menschen übergesprungen? Dieser Punkt – das Wirtstier – ist zunächst immer noch nicht abschließend geklärt.

Auch, wenn diese Frage noch offen bleibt, ist der Huanan-Markt weiter im Fokus der Wissenschaftler. In der zweiten Studie, in der Michael Worobey als Co-Autor geführt wird, wurden nämlich die genomischen Daten der früheren Corona-Fälle ausgewertet. Demnach weisen beide bekannten Abstammungslinien des Virus, namens Linie A und Linie B, Verbindungen zum Markt auf. Und haben sich von dort aus in der Millionenmetropole Wuhan verbreitet. Beide Linien seien getrennt voneinander in Tieren entstanden und hätten sich dann eigenständig an den Menschen angepasst. Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass es auf dem Markt zu zwei Übersprüngen von einem oder mehreren Tieren auf Menschen gekommen sein könnte.

„Es ist sehr überzeugend“, kommentiert Dr. Thea Fischer, Epidemiologin an der University of Copenhagen im Bericht der New York Times. Die Frage, ob das Virus von Tieren auf den Menschen übergesprungen sei, „ist inzwischen mit einem sehr hohen Maß an Evidenz und damit ab an Sicherheit geklärt.“

Die Diskussionen über den Ursprung des Coronavirus dürften damit trotzdem kein Ende finden. Es fehlten Beweise, dass die Tiere auf dem Wildtiermarkt in Wuhan selbst mit dem Coronavirus infiziert gewesen seien, bemängelte Jesse Bloom, Virologe am Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle im Gespräch mit der New York Times.

Im Raum steht immer noch die Labor-Theorie. Das Coronavirus könnte bei einem Labor-Unfall entstanden sein, so eine heiße Hypothese zur Herkunft des Coronavirus. In diese Debatte ist der Berliner Virologe Christian Drosten vor kurzem zwischen die Fronten geraten. Drosten will die Labor-Hypothese nicht ausschließen – hält sie aber weiter für sehr unwahrscheinlich.

Michael Worobey, für den der Wuhan-Markt das Epizentrum der Pandemie ist (siehe Studien oben), gehörte im vergangenen Jahr noch zu den Unterzeichnern eines offenen Briefes in der Zeitschrift Science, in der weitere Nachforschungen zur Möglichkeit eines Laborunfalls angemahnt wurden. Laut Michael Worobey deutet jedoch inzwischen vieles darauf hin, dass der Tiermarkt und nicht das Labor das Epizentrum der Pandemie ist.

WHO-Mission in Wuhan

Die Weltgesundheitsorganisation WHO durfte selbst im Januar und Februar 2021 nach Wuhan reisen. Einen Laborunfall schloss das WHO-Team damals eher als „extrem unwahrscheinlich“ aus. Das WHO-Team ging davon aus, dass das Virus von seiner ursprünglichen Quelle auf ein Zwischentier und dann auf den Menschen übertragen wurde. Aber, „das Erregerreservoir muss noch identifiziert werden“. (ml)