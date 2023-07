Neue Droge überschwemmt die USA: Menschen sehen aus wie Zombies

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Behörden schlagen Alarm: Die tödliche Droge „Tranq“ wird in den USA immer beliebter. Sie verursacht Wunden und lässt Körperteile verfaulen.

Washington D.C. – In den USA warnen Behörden vor einer neuen, bislang tödlichsten Drogen-Bedrohung durch die gefährliche Droge „Tranq“. Das aus der Tiermedizin stammende Beruhigungsmittel mit dem offiziellen Namen Xylazin überschwemmt aktuell zahlreiche US-Staaten – insbesondere Philadelphia – und frisst regelrecht Löcher in die Körper der Konsumenten. Es ist daher auch als „Zombie-Droge“ bekannt.

Neue Droge überschwemmt USA: Warum Xylazin auch die „Zombie-Droge“ genannt wird

Xylazin wird im US-Drogengeschäft immer beliebter, weil es vor allem der Droge Fentanyl beigemischt wird und dadurch die Wirkung verstärkt. Die Kombination der zwei Beruhigungsmittel hat verheerende Folgen: „Xylazin macht die tödlichste Drogenbedrohung, mit der unser Land je konfrontiert wurde, nämlich Fentanyl, noch tödlicher“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Behörde U.S. Drug Enforcement Administration (DEA). Die Behörde hat bereits 2022 in 48 von 50 US-Staaten Xylazin- und Fentanyl-Mischungen beschlagnahmt. Die Droge wird in Form von Pulver oder Pillen verkauft.

Bei Fentanyl handelt es sich um ein starkes Beruhigungsmittel, das in der Medizin bei schweren Schmerzen eingesetzt wird. Das synthetische Opioid wirkt etwa 50 Mal stärker als Heroin, aber nur relativ kurz. Laut der Expertin Courtney McKnight von der School of Global Public Health der New York University müssen Abhängige die Droge deshalb sehr oft konsumieren. Hier kommt Xylazin ins Spiel: Das Mittel aus der Tiermedizin werde offenbar beigemischt, „weil es die Wirksamkeit von Fentanyl verlängern kann“, so McKnight weiter. Die Nebenwirkungen seien allerdings „ziemlich stark“.

Neue „Zombie-Droge“ Xylazin in den USA immer beliebter – „Frisst dein Fleisch wie ein Krokodil“

Durch den Mix mit „Tranq“ entstehen für Konsumenten gleich mehrere Gefahren. Zunächst besteht ein höheres Risiko, eine tödliche Drogenvergiftung zu erleiden. Da Xylazin anders als Fentanyl kein Opioid ist, gibt es dagegen auch kein zugelassenes Gegenmittel. Zudem ist Xylazin als „Zombie-Droge“ bekannt. Es soll schwere Wunden verursachen, einschließlich Nekrose – die Fäulnis von menschlichem Gewebe. Wenn dies nicht rechtzeitig behandelt wird, kann eine Amputation notwendig sein.

„Es frisst Dein Fleisch auf wie ein Krokodil“, schildert ein New Yorker Langzeit-Drogenabhängiger der Nachrichtenagentur AFP. Er selbst wolle der Droge aus dem Weg gehen. Wunden an seinen Armen und Beinen deuten aber darauf hin, dass er Xylazin ungewollt schon mehrfach konsumiert hat. „Es reißt Dir Löcher in den Körper, in Deine Haut“, so der 45-Jährige.

In den USA ist die neue „Zombie-Droge“ namens „Tranq“ zu einem großen Problem geworden. © Bastiaan Slabbers/Imago

USA kämpft mit „Zombie-Droge“ Xylazin: Wie ist die Lage in Europa?

Im April bezeichnete das Weiße Haus die Droge, deren Straßenname sich von dem englischen Wort „tranquilizer“ (Beruhigungsmittel) ableitet, als „aufkommende Bedrohung“. Die Todesfälle durch eine Drogen-Überdosis, bei denen „Tranq“ im Spiel war, stiegen laut der US-Gesundheitsbehörde CDC von 260 im Jahr 2018 auf 3.480 im Jahr 2021. Die Zahl der Fentanyl-Toten erreichte demnach im vergangenen Jahr einen Höchststand von fast 110.000 Fällen.

Todesfälle durch eine Drogen-Überdosis, bei denen „Tranq“ im Spiel war Jahr 260 2018 3.480 2021

Wie sieht es mit „Tranq“ in Europa aus? Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht meldet in einem Bericht von Juni 2023, dass Xylazi in jüngsten Sicherstellungen von Drogen gefunden wurde, sich die Zahl aber in Grenzen halte. „Auch wenn die Probleme in diesem Bereich derzeit relativ begrenzt sind, stellt diese Gruppe von Substanzen eine Bedrohung dar, die sich in Zukunft stärker auf die Gesundheit und Sicherheit in Europa auswirken könnte“, heißt es weiter. (nz/AFP)