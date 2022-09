Neuer Bericht

Alkohol an heißen Tagen ist nicht immer eine gute Idee. Doch für Pflanzen könnte er in Dürrephasen überlebenswichtig werden. Das fanden Wissenschaftler in Japan heraus.

Saitama - In den vergangenen Sommermonaten hat es in vielen Teilen der Welt Dürren gegeben. Unter anderem in Italien und in Indien haben extrem hohe Temperaturen zu Ernteausfällen geführt. Nach Angaben von japanischen Wissenschaftler könnte es eine außergewöhnliche Lösung geben: Alkohol. Ethanol kann Pflanzen helfen, in Zeiten der Dürre zu überleben, heißt es in einem Bericht. Unter dem Forschungsleiter Motoaki Seki vom RIKEN-Forschungsinstitut in Japan, wurde herausgefunden, dass die Zugabe von Ethanol zum Boden, es für Pflanzen ermöglicht bis zu zwei Wochen, ohne Wasser zu überleben.

Die Daten zur Studie: Titel: Ethanol-Mediated Novel Survival Strategy against Drought Stress in Plants Autoren: Motoaki Seki et al. Um zur Studie zu gelangen, klicken sie hier.

Wunderheilmittel Alkohol: Wie Ethanol Pflanzen vor der Dürre retten kann

Die Verwendung von Ethanol zur Sicherhaltung von Pflanzen in Dürregebieten wäre nicht unbedingt mit hohem Aufwand verbunden. Ethanol gilt als sicher, günstig und weithin verfügbar. Aufgrund des Klimawandels ist mit weiteren Dürren, sowie mit Wassermangel in der Zukunft zu rechnen. Aus diesem Grund könnten die Forscher aus Japan eine praktisch anwendbare Lösung für das Austrocknen von Pflanzen gefunden haben. Des Weiteren müsste dafür keine Gentechnik verwendet werden, heißt es im Bericht.

Ethanol-Behandlung: So fanden die Forscher es heraus

Die Forscher aus Japan haben zwei unterschiedliche Pflanzengruppen gezüchtet. Zuerst wurden die beiden Gruppen für zwei Wochen lang bewässert und wuchsen. Daraufhin wurde der Boden von der einen Pflanzengruppe mit Ethanol behandelt. Der Boden der anderen Gruppe wurde nicht behandelt. Im Anschluss wurde dann beiden Gruppen für zwei Wochen das Wasser entzogen.

Das Ergebnis des Experiments war erstaunlich. Circa 75 Prozent der mit Ethanol behandelten Weizen- und Reispflanzen überlebten, nachdem sie wieder bewässert wurden. Bei der Kontrollgruppe überlebten gerade einmal knapp fünf Prozent. Daraus konnte geschlossen werden, „dass die Behandlung gängiger Kulturpflanzen wie Weizen und Reis mit exogenem Ethanol die Pflanzenproduktion bei Trockenheit steigern kann.“ (lp)