Hausaufgabenbetreuer versteckte kinderpornografisches Material im Haus: Festgenommen

Wuppertal - Nach Hinweisen auf kinderpornografisches Material hat die Polizei in Wuppertal das Haus eines 83-Jährigen durchsucht. Dabei stießen die Ermittler unter anderem auch auf eine scharfe Pistole, Bauteile einer Panzerabwehrrakete sowie Zeitungsartikel über vermisste Kinder, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in der nordrhein-westfälischen Stadt mitteilten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Der 83-jährige Rentner arbeitete den Angaben zufolge ehrenamtlich in der Hausaufgabenbetreuung von Schulkindern. Die Ermittler standen deshalb im "engen Austausch" mit betroffenen Einrichtungen. "Nach jetzigem Stand intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen" gebe es bislang aber keine Hinweise auf sexuelle Übergriffe auf Kinder in Einrichtungen, für die der Verdächtige zuletzt tätig war, hieß es in einer Mitteilung.

Wuppertal: Polizei entdeckt kinderpornografisches Material im Haus - Auch Sohn verdächtig

Die Hinweise erreichten die Polizei demnach am Dienstag, noch am selben Tag kam es zu der Razzia. Dabei beschlagnahmten die Beamten mehrere Computer sowie 50 Festplatten, auf denen sich nach ersten Sichtungen teils kinderpornografisches Material befand. Auch im ehemaligen Zimmer des 52-jährigen Sohnes des Verdächtigen fanden Ermittler einschlägiges Bildmaterial, weshalb sie auch seine Wohnung in Dortmund durchsuchten. Dort konnte allerdings nichts gefunden werden.

Bis zu 80 Beamte waren in die Ermittlungen zu dem Fall eingebunden. Zahlreiche Zeitungsartikel, darunter solche über vermisste Kinder, lagerten in einem Safe. Die Rakete hatte keinen Sprengkopf. Diese und die scharfe Pistole wurden vom Kampfmittelräumdienst beschlagnahmt.

