YouTube-Star tot: Ausgerechnet ihr Freund hat tragische Rolle bei Horror-Unfall mit E-Scooter

Schreckliche Tragödie in London: YouTube-Star Emily Hartridge kommt bei einem Verkehrsunfall in London ums Leben. Sie kollidierte auf einem E-Scooter mit einem Lastwagen.

London - Große Trauer um YouTube-Star Emily Hartridge: Die Britin starb am Freitag bei einem Verkehrsunfall in London. Die 35-Jährige war mit einem E-Scooter unterwegs und wurde von einem Lastwagen erfasst, wie die London Metropolitan Police meldete.

Die traurige Botschaft verkündeten Hartridges Angehörige auf Instagram. Dort ist zu lesen: „Hallo alle zusammen. Es ist schrecklich, das über Instagram sagen zu müssen, aber wir wissen, wie viele von euch erwartet haben, heute Emily zu sehen, und das ist der einzige Weg, euch alle zugleich zu erreichen. Emily war gestern in einen Unfall verwickelt und verstarb. Wir haben sie alle unendlich geliebt und sie wird niemals vergessen werden. Sie hat so viele Leben berührt, es ist schwer, sich ein Leben ohne sie vorzustellen. Sie war eine ganz besondere Person.“

E-Scooter: YouTube-Star Emily Hartridge stirbt bei Unfall

E-Scooter sind in Großbritannien eigentlich auf öffentlichen Straßen verboten - anders als in Deutschland. Auf der Insel sind die Roller als „nicht verkehrstaugliche Vehikel“ eingestuft. In München sind die E-Scooter aktuell der absolute Hit, wie tz.de* berichtet. Immer mehr Personen nutzen die Apps und düsen auf den elektrischen Rollern durch die Stadt.

YouTuberin stirbt auf E-Scooter - Freund postet emotionales Video

Emily Hartridge war mit Jacob Hazell zusammen. Die beiden wollten gemeinsam eine Familie gründen. Auf Instagram postete die Moderatorin vor ein paar Tagen vor ihrem tragischen Unfall offen über den Versuch schwanger zu werden. Nun ist die beliebte Video-Bloggerin Emily Hartridge tot. Nach dem tragischen Unfall in London meldet sich ihr Freund Jacob Hazell in einem emotionalen Video zu Wort gemeldet. Der YouTube-Star ist auf einem E-Scooter verunglückt. Ihr Freund hatte ihr den E-Scooter zuvor geschenkt, berichten Medien.

Auch hier gab es schon Unfälle. Allerdings keinen, der so tragisch endete wie jener in London.

