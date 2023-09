Zahl der Todesopfer nach Überschwemmungen in Türkei steigt

Arbeiter laufen nach Überschwemmungen durch schwere Regenfälle durch das Hochwasser. © Khalil Hamra/AP/dpa

In der türkischen Provinz Kirklareli nahe der Grenze zu Griechenland und Bulgarien soll nach Überschwemmungen die Leiche eines 53-Jährigen gefunden worden sein. Damit ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen.

Istanbul - Nach den Überschwemmungen in der Westtürkei ist die Zahl der Todesopfer auf acht gestiegen. In der Provinz Kirklareli nahe der Grenze zu Griechenland und Bulgarien sei die Leiche eines 53-jährigen Mannes geborgen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Der Mann sei tot in seinem Auto aufgefunden worden. Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf der Plattform X (vormals Twitter), die Suche nach Vermissten sei damit abgeschlossen.

Am Dienstag war es nach Starkregen zu Überschwemmungen in der griechischen Grenzregion sowie in der Millionenmetropole Istanbul gekommen. In der Provinz Kirklareli kamen insgesamt sechs Menschen ums Leben, in Istanbul zwei. Die Wetterbehörde warnte, am Donnerstagabend könne es zu weiterem Starkregen in der Westtürkei und am Schwarzen Meer kommen. dpa