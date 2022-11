Nach tödlichem Unfall in Südtirol: Deutsches Opfer erstattet Anzeige gegen Busfahrer

Teilen

Schild in Südtirol erinnert an tödlichen Unfall von 2020. © Christoph Reichwein/IMAGO

2020 erfasste ein alkoholisierter Autofahrer mehrere Touristen in Südtirol. Sieben der 14 Betroffenen starben. Jetzt wird Anklage erhoben - jedoch nicht gegen den Täter.

Bozen - Nach dem verheerenden Autounfall mit sieben deutschen Toten Anfang Januar 2020 in Südtirol hat ein schwer verletztes Opfer Anzeige gegen den Fahrer eines Shuttlebusses erstattet. Der junge Mann aus Nordrhein-Westfalen, der wegen seiner Verletzungen rund um die Uhr gepflegt werden muss, seine Familie und die Pflegekassen fordern in einem Zivilverfahren Schadenersatz von 3,7 Millionen Euro. Das sagte der Anwalt des Mannes der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Zuvor hatte die Südtiroler Tagezeitung Dolomiten berichtet.

Tödlicher Unfall in Südtirol: Betrunkener Fahrer erfasst Touristen

Der Urlauber war in der Nacht auf den 5. Januar 2020 zusammen mit anderen deutschen Skitouristen im Südtiroler Ahrntal von einem Auto erfasst worden. Dabei starben sieben Menschen, sieben weitere wurden teils schwer verletzt. Gegen den einheimischen Lenker des Wagens wurde unter anderem wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr Anklage erhoben; er soll betrunken und zu schnell gewesen sein. Für den kommenden Montag war in Bozen eigentlich die erste Vorverhandlung anberaumt. Diese wurde aber nach Angaben der Staatsanwaltschaft verschoben. Einen neuen Termin gab es demnach zunächst nicht.

Im Strafverfahren sind Opfer und Angehörige nicht mehr beteiligt, nachdem sie sich im vorigen Dezember auf eine Entschädigungssumme mit der Versicherung des Unfallfahrers geeinigt hatten.

Tödlicher Unfall in Südtirol: Busfahrer wird angezeigt

Nun aber hat ein Südtiroler Anwalt im Auftrag des schwer verletzten Opfers Anzeige gegen den Busfahrer erstattet, der die jungen Leute damals nach Mitternacht zu ihren Unterkünften gefahren hatte. Ihm werden zwei Sachen vorgeworfen: Er soll die Skiurlauber in eine bedrohliche Situation gebracht haben, weil er den Bus so parkte, dass die Insassen die Straße zu ihrer Pension überqueren mussten, anstatt zu wenden und auf der anderen Straßenseite stehen zu bleiben.

Außerdem habe er nach Ansicht der Kläger wegen des heranrasenden Pkw fatalerweise die Lichthupe statt des Warnblinkers betätigt und so den Autofahrer geblendet. Dieser habe deshalb nach rechts gelenkt und die insgesamt 14 Leute getroffen. Ohne das Manöver hätte das Auto womöglich nur zwei oder drei Touristen getroffen, die sich zu dem Zeitpunkt just mitten auf dem Zebrastreifen befanden, mutmaßen die Kläger. Die Zivilverhandlung in Bozen ist auf 26. Januar terminiert. (dpa)