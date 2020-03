Zeitumstellung im März 2020: Ab wann ist Sommerzeit - und warum gibt es sie noch?

Jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, die Sommerzeit zumindest vorübergehend auszusetzen, denn es schwächt das Immunsystem, was in Zeiten von Corona dringend nötig wäre. Gerade jetzt ist es ja eh egal, ob es länger hell ist, da man ja zuhause bleiben soll, so ist zu befürchten, dass sich viele wieder nicht an das Ausgehverbot halten und Party machen.