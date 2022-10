Zum letzten Mal Zeitumstellung: Mexiko schafft die Sommerzeit ab

Von: Stefanie Fischhaber

In Mexiko werden die Uhren zum letzten Mal gedreht: Das Land schafft die Sommerzeit ab. (Symbolbild) © Jon G. Fuller/ dpa

Wie in Deutschland diskutiert auch Mexiko über die Zeitumstellung. Der Senat hat deshalb das Ende der Sommerzeit beschlossen. Am Sonntag werden die Uhren zum letzten Mal umgestellt.

Mexiko-Stadt - Dieses Wochenende ist es wieder so weit: Am Sonntag (30. Oktober) werden in Deutschland die Uhren von Sommer- auf Winterzeit umgestellt. Pünktlich mit der Zeitumstellung kehrt auch die Diskussion über den Sinn der Uhrumstellung zurück. Mexiko hat sich nach jahrelangen Diskussionen nun für eine Zeit entschieden. Dort werden am Sonntag zum letzten Mal die Uhren umgestellt.

Diskussion über Zeitumstellung: Mexiko beschließt Ende der Sommerzeit

Am Mittwoch (26. Oktober) beschloss der Senat des lateinamerikanischen Landes, dass die Sommerzeit abgeschafft werde. Am kommenden Sonntag werden die Uhren in Mexiko zum letzten Mal auf die Winterzeit umgestellt, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtete. Künftig werde nur noch die „Zeit Gottes“ gelten, sagte Präsident Andrés Manuel López Obrador in Anspielung auf eine umgangssprachliche Bezeichnung für die Normalzeit.

Ähnlich wie in Deutschland wurde auch in Mexiko die Sommerzeit zum Energiesparen eingeführt. Seit 1996 dreht das lateinamerikanische Land an den Uhren. Wie auch in Deutschland gab es in Mexiko immer wieder Debatten über die Vor- und Nachteile der Sommerzeit.

Mexiko schafft Sommerzeit ab: Zeitumstellung auch gesundheitliche Folgen in Deutschland

Die Abschaffung sei aus gesundheitlichen Gründen sinnvoll, hieß es nun zur Begründung aus dem Senat. In den vergangenen 26 Jahren habe es außerdem keinen wesentlichen Energiespareffekt gegeben, sagte der Senator Félix Salgado von der Regierungspartei Morena. Die EU hatte bereits 2019 die Abschaffung der Zeitumstellung beschlossen. Doch konkrete Pläne, wann die Zeitumstellung endet, gibt es bislang nicht.

Auch in Deutschland zeigten Umfragen, dass fast jeder Dritte nach einer Zeitumstellung schon einmal körperliche oder psychische Probleme hatte. Einer Umfrage der DAK-Gesundheit zufolge erreichte die Zahl der Deutschen, die über gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit der Zeitumstellung berichteten, im Jahr 2022 einen Höchststand. Demnach leiden Frauen mit 40 Prozent fast doppelt so häufig unter Gesundheitsproblemen wie Männer (23 Prozent). Zu den häufigsten Problemen nach der Zeitumstellung zählen dabei Schlafstörungen, Müdigkeit und fehlende Konzentration. (sf mit dpa)