Zeitung: Fast tausend Menschen 2017 bei Polizeieinsätzen in den USA erschossen

Vom Himmel gefallen? Polizei muss Damenrad von 1,20 m langer Natter befreien

Kurioser Einsatz für die Polizei Bremen. Am Sonntag rief eine Frau die Beamten in Walle zu Hilfe, weil eine 1,20 Meter lange Schlange in den Speichen ihres Fahrrads hing.