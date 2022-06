Nach brennendem Leichenfund in Hamm: Polizei nimmt Ex-Freund fest

Tragischer Fund in Hamm: In einem Naturschutzgebiet wurde die brennende Leiche einer Frau gefunden. Nun soll die Identität des Opfers bekannt sein.

Opfer wohl vermisste 17-Jährige

In Hamm (Nordrhein-Westfalen) ist eine brennende Leiche gefunden worden. Es handelt sich wohl um ein als vermisst gemeldetes Mädchen. Nun gibt es die erste Festnahme.

Update vom 25. Juni, 16.20 Uhr: Nach dem Fund der verbrannten Leiche einer 17-Jährigen hat die Polizei in Dortmund den 26-jährigen Ex-Freund der Jugendlichen festgenommen. Verschiedene Indizien, über die noch nicht gesprochen werden könne, hätten die Ermittler zu ihm geführt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Samstag.

Das Paar soll sich eine Woche vor dem Verschwinden der 17-Jährigen getrennt haben. Ihre Eltern hatten sie bereits am 14. Juni als vermisst gemeldet. Der 26-Jährige war nach dem Verschwinden des Teenagers als Zeuge vernommen worden, von seiner Festnahme sei er jedoch überrascht gewesen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags beantragt. Er sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Auch zur Todesursache äußert sich die Polizei nun konkret. Demnach habe die Obduktion der Leiche ergeben, dass die junge Frau nicht an den Flammen gestorben sei, sondern durch „massive Gewalt gegen den Hals“.

Hamm: Brennende Leiche entdeckt - Opfer ist wohl vermisste 17-Jährige

Erstmeldung vom 25. Juni: Hamm - Es sind grausige Szenen, die sich am Freitagmorgen (24. Juni) nahe Hamm in Nordrhein-Westfalen abspielen. Ein nichts ahnender Radfahrer, der sich auf einer Tour durch ein Naturschutzgebiet befindet, machteine unvorstellbare Entdeckung: Nahe eines Weges liegt die brennende Leiche einer Frau. Neue Entwicklungen sollen nun die Identität der Toten bestätigt haben - und erzählen damit eine traurige Geschichte.

Brennende Leiche in Hamm gefunden: Feuer nicht Todesursache

Laut Angaben der örtlichen Polizei soll der Radfahrer die Leiche, die zu diesem Zeitpunkt noch gebrannt haben soll, gegen 05:30 Uhr an einem Weg nahe des Mitteldamms im Naturschutzgebiet „Im Tibaum“ gefunden haben. Erschreckende Bilder, die nach dem Horror-Fund in den Medien veröffentlich wurden, zeigen den mit Asche bedeckten Fundort und bestätigen: Etwas Grauenhaftes ist dort passiert.

Wie die Staatsanwaltschaft Hagen weiter informiert, war die Todesursache jedoch nicht das Feuer - das Opfer war bereits tot. „Wir gehen davon aus, dass sie schon mehrere Tage tot war und der Leichnam nur dort verbrannt wurde, um Spuren zu beseitigen“, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Brennende Leiche in Hamm gefunden: Opfer ist 17-jährige Vermisste

Nachdem das Opfer ursprünglich nicht identifiziert werden konnte, haben jüngste Ermittlungen nun zu einem erschütternden Ergebnis geführt. Denn bei der verbrannten Toten soll es sich laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft um eine 17-Jährige handeln, die bereits seit Dienstag als vermisst galt. Die Polizei Hagen hat für die andauernden Ermittlungen eine Mordkommission eingesetzt und fordert außerdem dazu auf, mögliche Hinweise oder Beobachtungen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (le mit dpa)

