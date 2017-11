16-jährige Zirkusartistin stürzt vor Augen der Zuschauer in die Tiefe

Schockmoment während der Vorstellung: Eine 16-jährige Zirkusartistin ist im thüringischen Pößneck in die Tiefe gestürzt.

Pößneck - Eine 16-jährige Zirkusartistin ist in Thüringen während einer Vorstellung in die Tiefe gestürzte und schwer verletzt worden. Die Jugendliche verlor am Samstagabend in Pößneck bei einer Darbietung mit ihrem 17-jährigen Partner an einem Seil den Halt und stürzte etwa drei Meter zu Boden, wie die Polizei in Saalfeld am Sonntag mitteilte.

Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar.

afp

