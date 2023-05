Zoll-Beamte ziehen „verletzten“ Mann raus – und finden Gold im Gips

Teilen

Ein Reisender mit Gipsbein kam indischen Zollbeamten am Flughafen Kolkata verdächtig vor - zurecht, wie sich bei der Kontrolle herausstellte. © Christoph Hardt/imago/Symbolbild

Zollbeamte am indischen Flughafen Kolkata kontrollierten einen Mann mit Gipsbein genauer – und fanden etwa zwölf Kilogramm Gold in seinem Verband.

Kolkata (Indien) – Ein humpelnder Mann mit einem Gipsbein kam Zollbeamten am Flughafen Kolkata (früher Kalkutta) in Indien offenbar verdächtig vor. Zurecht, wie sich bei der Kontrolle herausstellte, denn im Gips des Reisenden fanden sich Goldbarren mit einem Gewicht von etwa zwölf Kilogramm. Goldschmuggel ist in Indien ein bekanntes Problem.

Reisender hatte Goldbarren im Wert von über 700.000 Euro im Gips – und gibt sich unschuldig

Ein Reisender war im April dieses Jahres mit einem Gipsbein im Flughafen Kolkata unterwegs. Doch statt Mitleid zu ernten, weckte der angeblich verletzte Mann offenbar die Aufmerksamkeit der Zollbeamten. Die nahmen den Mann kurzerhand auf die Seite. Trotz der Beteuerungen des Reisenden, eine Verletzung zu haben, schnitt ein Beamter den Gips vorsichtig auf, wie auf einem von Yahoo News geteilten Video zu sehen ist. Zum Vorschein kamen 26 Goldbarren mit einem Gesamtgewicht von etwa zwölf Kilo, hieß es. Das entspräche einem Wert von über 700.000 Euro. Der Schmuggler selbst gab an, keine Kenntnis von dem im Gips versteckten Gold gehabt zu haben.

Die Zoll-Beamten am Flughafen Kolkata bewiesen beim Schmuggelversuch des angeblich verletzten Mannes ein geschultes Auge, Gipsverbände sind eine gängige Schmuggelmethode von Gold nach Indien. Zudem war es nicht das erste Mal, dass am Flughafen Kolkata ein großer Fund gelang. In einem am Flughafen geparkten Flugzeugs hatten Reinigungskräfte im Jahr 2013 Gold im Wert von über 800.000 Euro entdeckt.

Goldschmuggel in Indien: Das sind die kreativsten Schmuggelmethoden

Goldschmuggel kommt in Indien häufig vor. So häufig sogar, dass sich die legal und illegal eingeführten Mengen fast die Waage halten. Auf 380 offiziell importierte Tonnen des Edelmetalls kommen jährlich rund 340 Tonnen geschmuggeltes Gold, wie die indische Zeitung The Tribune India im Februar berichtete. Das Edelmetall hat in dem südasiatischen Land einen hohen Stellenwert, denn es gilt als glücksbringend, dient in hinduistischen Tempel als Gabe an die Götter und ist eine finanzielle Sicherheit für schwere Zeiten. Indien gehört zusammen mit China zu den größten Goldkonsumenten der Welt, wobei der Großteil des Edelmetalls aus dem Ausland kommt.

Die indische Regierung hatte vor einigen Jahren die Importsteuer auf Gold erhöht, um die Nachfrage einzudämmen. Dadurch stiegen illegale Importe enorm an, wobei die Schmuggler oft sehr kreativ vorgehen: Beamte griffen Mitte April einen Mann im indischen Hyderabad auf, der Gold im Wert von etwa 24.000 Euro schmuggeln wollte. Das Edelmetall hatte er in Form von 64 Schrauben und 16 Stangen an einem umgebauten Koffer versteckt. Beim Durchleuchten des Gepäcks sei der Schmuggelversuch aufgefallen, hieß es. Im Februar nahmen Zollbeamten in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi einen Mann fest, der knapp 1,8 Kilo Gold im Wert von über 100.000 Euro in seiner Unterwäsche am Zoll vorbei transportieren wollte. Doch es geht noch kreativer: Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge sind Goldstaub in Henna-Pulver, Gold im Nagellack oder als Ummantelung von Pralinen ebenfalls bekannte Schmuggelmethoden.