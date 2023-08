Mitten in den Ferien: ÖBB stellt Bahnverkehr nach Italien ein

Von: Johannes Welte

Ausgerechnet in der Ferienzeit: Wer mit dem Zug von Österreich nach Italien reisen will, wird jetzt enttäuscht. Der ÖBB verkündet Ausfälle.

Innsbruck/Brenner – Mitten in der Ferien sperrt die Österreichische Bundesbahn ab kommenden Sonntag (6. August) bis 23. August die Brennerbahn von Innsbruck nach Bozen für Sanierungsarbeiten. Das heißt: Es fahren keine Personenzüge nach Italien, auch der Frachtverkehr fällt weg. Der Grund für die Terminwahl überrascht, die Folgen sind immens.

Die Brennerbahn von Innsbruck zum Brennerpass ist eine der wichtigsten Schienen-Transitrouten in Europa. Hier verkehren täglich rund 70 Nahverkehrszüge und zehn Fernverkehrszüge - unter anderem von München nach Venedig sowie Bologna und Rimini. Ausgerechnet in den Sommerferien fallen die Urlauberzüge nach Südtirol und weiter an die Adria weg.

Der Grund: Die ÖBB hat auf der Strecke „dringende Sanierungsarbeiten“ angekündigt. Für 15 Millionen Euro werden acht Weichen erneuert, neue Schwellen und Gleise verlegt und Schotter ausgetauscht, zwei Tunnels saniert und Stützmauern erneuert. Dabei handelt es sich laut ÖBB um 50 Einzelmaßnahmen.

Brennerbahn fährt nicht: Auch Strecken in Italien gesperrt

Auch auf italienischer Seite wird südlich des Brenners ein Streckenabschnitt für Bauarbeiten gesperrt. Dann werden zwischen Bozen und Trient keine Züge fahren, allerdings nur vom 6. bis zum 11. August. An beiden gesperrten Abschnitten sollen Ersatzbusse fahren, aber nur für den Regional- und Nahverkehr.

Und damit nicht genug: Bei den Nachtzügen nach Italien gibt es derzeit ebenfalls Einschränkungen auf den Strecken Stuttgart-München-Venedig-Rom sowie Wien-Venedig-Rom. Wegen Bauarbeiten im italienischen Netz zwischen Bologna und Rom fährt der Zug die Strecke nur bis Bologna, da muss man dann umsteigen in den italienischen Zugverkehr, wenn man nach Florenz oder Rom will. Allerdings fährt der Nightjet dafür diesen Sommer über Rimini bis nach Ancona – somit steht der Zugreise an die Adria also doch nichts im Weg.

Anwohner in Tirol befürchten Lastwagen-Lawine

Dafür gibt es ein anderes Problem: Auch der Güterverkehr wird am Brenner eingestellt. Die „Rollende Landstraße“, die pro Tag bis zu 1600 Lkws huckepack auf Zugwaggons von Wörgl (Tirol) über den Brenner nach Trient transportiert, muss eine Pause einlegen. Die restlichen Güterzüge werden über Salzburg und Tarvisio umgeleitet.

Das Transitforum Austria-Tirol, das die Bevölkerung des Landes vor zu viel Lkw-Verkehr schützen will, befürchtet während der Sperre ein Lkw-Lawine auf der Brennerautobahn. Der Chef des Transitforums, Fritz Gurgiser, fordert während der Bauarbeiten tägliche Verkehrsdosierungen in Kufstein und am Brenner. Das sei dringend notwendig, um die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs am Brenner aufrecht zu halten. Das würde wiederum lange Lkw-Staus an der Grenze in Kufstein, aber auch am Brenner bedeuten.

Wieso die Brennerbahn ausgerechnet in den Ferien gesperrt wird

Die Tiroler Landesregierung sieht für weitere Lkw-Fahrsperren keine Notwendigkeit, man habe die Sanierung der Brennerbahn bewusst auf den August gelegt. Wegen der Ferien in Italien und Deutschland sei weniger Lkw-Verkehr zu erwarten. Damit erfährt man auch den Grund, wieso die Brennerbahn ausgerechnet in den Sommerferien gesperrt wird.