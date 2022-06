Zug entgleist bei Garmisch-Partenkirchen - Verletzte

Ein Regionalzug der Bahn in Bayern (Symbolbild). © Daniel Vogl/dpa

Ein Zug entgleist bei Garmisch. Es gibt Verletzte. Die Lage ist noch unübersichtlich. Die Retter sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Garmisch-Partenkirchen - Ein Zug ist bei Garmisch-Partenkirchen entgleist. Mehrere Menschen wurden am Freitag verletzt, wie schwer, war zunächst unklar.

„Es gibt zumindest wohl Leichtverletzte“, sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag. „Es ist ein großer Einsatz, der gerade läuft.“ Es kippten wohl auch Waggons um.

Noch sei unklar, was genau geschah, in welche Richtung der Personenzug unterwegs war und wie viele Fahrgäste sich in den Waggons befanden. Der Unfall soll sich im Gemeindeteil Burgrain in den Loisachauen ereignet haben. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Ein Sprecher der Integrierten Leitstelle im Oberland sprach von mehrere Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht würden. „Es wurde Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst“, sagte er. Es sei noch nicht klar, wie schwer verletzt die Menschen seien. Die Bundespolizei erklärte, man sei mit den Einsatzkräften vor Ort.

Die Bahn sperrte die Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Oberau. Züge aus Richtung München wenden vorzeitig in Oberau. Aus Richtung Mittenwald wenden die Züge vorzeitig in Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr sei in Planung, hieß es auf Twitter. dpa