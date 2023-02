Zug mit Gift in den USA entgleist: Anwohner klagen über gesundheitliche Probleme

Anika Zuschke

Seitdem ein mit giftigen Chemikalien beladener Zug im US-Bundesstaat Ohio entgleist und in Flammen aufgegangen ist, sorgen sich die Anwohner um ihre Gesundheit.

East Palestine – Anfang Februar ist auf Höhe der US-amerikanischen Kleinstadt East Palestine ein mit Chemikalien beladener Güterzug entgleist. Seitdem wächst unter den knapp 5000 Bewohnern der Gemeinde die Sorge vor gesundheitlichen Folgen des Unfalls – einige beklagen sich bereits über Kopfschmerzen und gereizte Augen. Von offizieller Seite wird jedoch immer wieder betont, dass keine Gesundheitsgefahr mehr von den giftigen Stoffen ausgehe.

Zug im US-Bundesstaat Ohio mit giftigen Chemikalien entgleist – riesige Rauchwolke über East Palestine

Der Güterzug ist am Abend des 3. Februars bei der Stadt East Palestine entgleist und in Flammen aufgegangen. Eine gigantische Rauchwolke stand infolgedessen über dem Ort im US-Bundesstaat Ohio. Die Gemeinde und ihre Einwohner mussten vorübergehend evakuiert werden.

Was den Unfall umso dramatischer machte: 20 von den insgesamt 141 Waggons des Zuges enthielten teils hochentzündliche Gefahrstoffe und giftige Chemikalien. Um einer unvorhergesehenen Explosion vorzubeugen, brannten die Behörden die Waggons wenige Tage nach der Entgleisung „kontrolliert“ ab. Dabei seien laut dem Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, „giftige und potenziell tödliche Stoffe“ in die Luft gelangt. In einer Stellungnahme gab DeWine der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge jedoch Mitte letzter Woche bekannt, dass keine Gefahr mehr von den Stoffen ausgehe.

Zug mit Chemikalien entgleist: Sorge der Anwohner in East Palestine vor gesundheitlichen Folgen wächst

Auch der Direktor der US-Umweltbehörde „Epa“ versuchte bereits, die Menschen bei einem Besuch vor Ort zu beruhigen. Man unterstütze die örtlichen Behörden bei der Ermittlung der Auswirkungen des Unfalls und stelle sicher, dass es keine Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung gebe, sagte Michael Regan laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Im Zuge dessen teste man sowohl das Wasser als auch die Luft regelmäßig auf gefährliche Schadstoffe.

Dieser Vorfall hat diese Gemeinde verständlicherweise in ihren Grundfesten erschüttert

Zudem betonte der Behörden-Direktor, dass bei der Untersuchung von 480 Häusern keine Spuren von Chemikalien wie Vinylchlorid oder Chlorwasserstoff entdeckt worden seien. Vinylchlorid war in mehreren der verunglückten Waggons enthalten und kann Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem sowie die Leber und das Immunsystem haben. Bei der Verbrennung des Gases entsteht Chlorwasserstoff. In Verbindung mit Feuchtigkeit stellt Chlorwasserstoff einen starken Reizstoff für Atemwege, Augen und Haut dar. Symptome davon können laut der Universität Münster Niesreiz, Heiserkeit, Erstickungsgefühl und eine Bindehautentzündung sein. Bei Einatmung seien sogar Lungenödeme mit tödlichem Verlauf möglich.

Auch die chemische Verbindung Ethylhexylacrylat soll sich an Bord des Zuges und in den entgleisten Waggons befunden haben. Die Chemikalie gilt als krebserregend und kann bei Kontakt ebenfalls zu Verbrennungen und Reizungen der Haut und der Augen führen.

Bewohner in East Palestine leiden unter Kopfschmerzen, Ausschlag und gereizten Augen

Tatsächlich beklagen sich Bewohner der Kleinstadt East Palestine seit dem Güterzug-Unfall über gesundheitliche Probleme – unter anderem über Kopfschmerzen, gereizte Augen und Ausschlag. Eine Familie aus der Gemeinde klagte im Gespräch mit der Washington Post zudem über Übelkeit und einen stechenden Geruch in der Stadt, weswegen sie den Ort jetzt erst einmal verlassen würden. Darüber hinaus berichteten Anwohner nach dem Zugunglück von toten Fischen und Haustieren in der Umgebung.

„Die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität“, versicherte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, laut der dpa. Doch fühlen die Anwohner sich von den Behörden im Stich gelassen und werfen ihnen unvollständige Informationspolitik vor. Die Katastrophenschutzbehörde des Bundesstaates versucht indes, die Bewohner zu besänftigen – während die örtlichen Behörden nun fürchten, dass Regen Schadstoffe in örtliche Bäche und Flüssen spülen könnte.

Bezüglich des Geruches in der Stadt versichert die Katastrophenschutzbehörde, dass dieser zwar wahrgenommen werden könnte; das aber daran liege, dass einige der freigesetzten Schadstoffe eine niedrige Geruchsschwelle hätten. Diese Schadstoffe könnten also in einer Konzentration gerochen werden, die weit unter dem als gefährlich geltenden Wert liege. Ob das alle Anwohner beruhigt, bleibt jedoch fraglich.