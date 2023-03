Zugunglück in Griechenland: Videoaufnahmen zeigen Moment des Zusammenpralls

Von: Momir Takac

In Griechenland ereignete sich eines der schwersten Zugunglücke des Landes. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das wohl den Moment des Zusammenpralls zeigt.

Athen/Larisa – Nach dem verheerenden Zugunglück in Griechenland am Dienstagabend (28. Februar) werden immer mehr Todesopfer registriert. Bislang verloren bei dem Unglück zwischen Athen und Thessaloniki 42 Menschen ihr Leben (Stand: 2. März, 11.58 Uhr), die Ursache geht offenbar auf einen menschlichen Fehler zurück.

Ein Feuerball erhellt die Nacht. Es zeigt offenbar den Moment des Zugunglücks in Griechenland. © Screenshot/Twitter.com

Doch es dürften noch mehr werden. Retter suchen an der Unglücksstelle bei Larisa auch in der zweiten Nacht noch nach Vermissten. Überlebende hätten sie nicht mehr gefunden, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Das griechische Staatsfernsehen berichtete, dass Einsatzkräfte nur noch verkohlte Körperteile finden. In Griechenland herrscht Fassungslosigkeit, auch weil Mängel an der Strecke bekannt waren.

Video zeigt offenbar Moment des Zugunglücks in Griechenland

Die Rettungsarbeiten gestalten sich schwierig. Bei dem Frontalzusammenstoß eines Personenzuges mit mehr als 350 Menschen an Bord und eines auf demselben Gleis fahrenden Güterzuges wurden die Lokomotiven und die ersten Wagen fast vollständig zerstört. Bilder von der Unfallstelle zeigen das gesamte Ausmaß.

Wie groß die Wucht bei dem Zusammenprall in Griechenland war, dokumentiert ein Video, das jetzt bei Twitter die Runde macht. Es soll den Moment der Kollision zeigen. Die Echtheit kann nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Das Zugunglück ereignete sich in der Nacht, die Aufnahmen sind dunkel. Der Urheber zeichnet sich durch anonyme Pressemitteilungen aus. Der Account besitzt das blaue Verifizierungsabzeichen.

Video vom Zugunglück in Griechenland: Plötzlich erhellt ein riesiger Feuerball die Nacht

Was man in dem Video erkennt, ist jedenfalls bemerkenswert. Die Aufnahmen stammen offensichtlich von einer Überwachungskamera. Im Vordergrund ist ein Parkplatz zu erkennen, im Hintergrund sieht man zahlreiche Lichter. Nichts deutet auf eine Katastrophe hin, dann erhellt nach 18 Sekunden plötzlich ein riesiger Feuerball die Nacht, sofort steigt eine Rauchwolke auf. In diesem Moment kann man am linken Rand beobachten, wie oberhalb des Feuers ein Lkw auf einer Straße fährt. (mt)