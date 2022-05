Zug entgleist bei Wien: Zwei Waggons stürzen um - Ein Todesopfer, zahlreiche Verletzte

Großeinsatz nach Zugunglück: Rettungskräfte mussten unter anderem den eingeklemmten Triebwagenführer retten. © Pressestelle Bfk Mödling / Luka/APA/dpa

Schlimmes Zug-Unglück in Österreich: Am frühen Montagabend ist ein Zug in der Nähe von Wien entgleist. Zwei Waggons stürzten um. Es gibt zahlreiche Verletzte und mindestens einen Toten.

Wien – Ein „Ventus“-Zug der Raaberbahn ist auf einer Strecke in Österreich entgleist. Ein Waggon stürzte bis in ein Feld. Ein zweiter blieb ebenfalls seitlich auf der Böschung neben den Gleisen liegen. Bei dem Zugunglück am Montagabend kam ein Mensch ums Leben, zwölf weitere wurden verletzt, darunter drei schwer. Insgesamt waren etwa hundert Passagiere im Zug, als es zu dem Unglück kam. Etwa 100 unverletzte Passagiere wurden in ein Katastrophenhilfezentrum gebracht. Zur Bergung der Opfer waren zahlreiche Helfer und vier Notarzthubschrauber bei Münchendorf ( Bezirk Mödling) im Einsatz.

Zugunglück in Österreich - Unfallursache zunächst noch unklar

Die Unfallursache ist zunächst noch unklar. Ermittlungen laufen. Sachverständige machten sich noch am Abend ein Bild von der Unfallstelle. Ein sogenannter Fahrtenschreiber soll auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt sichergestellt werden, berichtet das ORF. Ob das Unglück auf ein menschliches oder technisches Versagen zurückzuführen ist, sei zunächst noch unklar.

Das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling berichtet, laut ORF, dass die Oberleitung abgerissen wurde und quer über der Unfallstelle lag. Die Freiwilligen Feuerwehren Münchendorf, Achau und Guntramsdorf seien um 18.27 Uhr von dem Zugunfall alarmiert worden. Der eingeschlossene Triebwagenführer musste demnach von den Einsatzkräften mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Die bei dem Unfall getötete Person war dem Bezirkskommando zufolge unter dem Zug eingeklemmt worden.

Zug entgleist nahe Wien - Großaufgebot von Rettungskräften vor Ort

Der Zug war auf dem Weg Wien-Hauptbahnhof. An Bord des Zuges waren laut einem Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich der Triebwagenführer und 56 Passagiere. Demnach blieben 44 Menschen bei dem Unfall unversehrt. „Die meisten Menschen konnten sich aber selbst retten“, sagte Bernhard Feichtinger, Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Münchendorf im ORF.

Zug entgleist auf dem Weg nach Wien: Ein Triebwagen und ein Wagon sind umgestürzt. © Öamtc

Der verunglückte „Ventus“-Zug der Raaberbahn setzte sich aus einer Doppelganitur – zweimal drei Waggons – zusammen. Ein Wagen stürzte ins Feld, der andere blieb auf der Seite auf der Böschung nahe der Gleise liegen. Vier der gelb-grünen Waggons waren aus den Schienen gesprungen, aber im Gleisbett stehen geblieben.

Der Streckenabschnitt zwischen Achau und Münchendorf ist für den Zugverkehr voraussichtlich bis Dienstag (10. Mai) komplett gesperrt. Laut ÖBB wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

