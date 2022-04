Wegen Ukraine-Krieg: Herford verbietet Kennzeichen „Z“

Wunschkennzeichen adé - so heißt es für jeden, der in Herford (NRW) den Buchstaben „Z“ haben möchte. Dieser wird für Auto und Co. nicht mehr zugelassen - wegen seiner Symbolik im Ukraine-Krieg.

Herford - Wie der Sprecher des Kreises Herford in Nordrhein-Westfalen am Freitag (8. April) der dpa mitteilte, habe man entschieden, den Buchstaben „Z“ bei der Zulassung von Kennzeichen für Kfz und Konsorten künftig nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Stein des Anstoßes waren diverse Medienberichte über einen Kfz-Händler, der gleich mehrere Kennzeichen mit dem Kürzel „HF-Z“ beantragt hatte. Wie der Sprecher des Kreises nahe Bielefeld betonte, hatten rechtliche Auflagen den Mann gezwungen, ein gewisses Kontingent je Buchstabe zu ordern. Die Zulassungsstelle nahm diesen Vorfall aber zum Anlass, das „Z“ gänzlich aus der Auswahl an Kennzeichen zu streichen - wegen der Bedeutung, die dem Buchstaben im Rahmen des Ukraine-Kriegs zukommt.

Zulassungsstelle verbietet Kennzeichen „Z“ - Grund ist Symbolik im Ukraine-Krieg

Wie obiges Video zeigt, gibt es diverse Kombinationen, die deutsche Zulassungsstellen bei Kennzeichen nicht erlauben; die meisten sind mit der Zeit des Nationalsozialismus‘ assoziiert. Nun wird, zumindest im nordrhein-westfälischen Kreis Herford, auch das „Z“ verboten. Dieses ist, im Zuge des Ukraine-Kriegs gegenwärtig nämlich vielfach verwendet, zum Zeichen des russischen Angriffskriegs geworden. Während ursprünglich laut Militärberichten das „Z“ russische Truppen von der Krim bzw. aus dem westlichen Militärbezirk kennzeichnen sollte, ist der Buchstabe mittlerweile zum propagandistischen Symbol avanciert.

Hintergrund ist, dass der Ukraine-Krieg in russischen Medien als „Operation Z“ betitelt wurde. Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge sei der Buchstabe „Z“, den es im Kyrillischen an sich nicht gibt, Abkürzung für „за победу“, zu deutsch „für den Sieg“. In der Folge wurden noch weitere Alternativbedeutungen verkündet: So sei das „Z“ Symbol „für den Frieden“ (за мир), „für die Wahrheit“ (за правду), sowie im Englischen Hinweis auf demilitarization (Demilitarisierung) und denazification (Entnazifizierung).

Wegen Propaganda im Ukraine-Krieg - Kennzeichen „Z“ wird verboten

Dieses, „vom Kreml verbreitete Bild als Friedensstifter in der Ukraine“, wie die Neue Züricher Zeitung subsumiert, stimmt schwerlich mit den aktuellen Bildern aus dem Kriegsgebiet überein. In Deutschland ist das „Z“ daher als strafrechtlich sanktionierbares Zeichen eingestuft und in einigen Bundesländern mittlerweile explizit verboten. „Wer in Deutschland das ‚Z‘-Symbol verwendet, macht sich in der Regel wegen Billigung eines Angriffskriegs strafbar und muss mit Strafverfolgung rechnen, wenn die Verwendung den ‚eindeutigen‘ Eindruck erweckt, es solle damit eine positive Bewertung der Ukraine-Invasion zum Ausdruck gebracht werden“, so Prof. Dr. Ulrich Stein von der Westfälische Wilhelms-Universität Münster.

Auch der Kreis Herford wird künftig ein isoliertes „Z“ nicht mehr als Kennzeichen zulassen. Kombinationen, wie beispielsweise „AZ“, bleiben weiterhin möglich. Auch bestehende Zulassungsnummern an Auto und Co. sind nicht betroffen. (askl)