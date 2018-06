Mann stürzt bei Flucht vor der Polizei aus dem 5. Stock in den Tod

Bei einem Polizeieinsatz sind in Berlin am Freitag zwei junge Männer aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt - einer davon wurde tödlich verletzt.

Berlin - Auf der Flucht vor der Polizei ist ein junger Mann in Berlin am Freitag aus dem fünften Stock eines Mehrfamilienhauses in den Tod gestürzt. Ein weiterer Mann wurde beim Fall vom Balkon der Wohnung schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Einzelheiten zum Geschehen wurden zunächst nicht bekannt. Nach Informationen der TageszeitungB.Z. soll es sich bei den Männern um Vietnamesen handeln. Die Polizei twitterte, Einsatzkräfte hätten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die betroffene Wohnung vollstreckt. Laut „B.Z.“ soll es mehrere Festnahmen gegeben haben.

