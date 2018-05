Zwei Menschen in Saarbrücken getötet - Tatverdächtiger festgenommen

Zwei Menschen sind am Samstag in Saarbrücken getötet worden. Es gab eine Festnahme.

Saarbrücken - In Saarbrücken sind am Samstag zwei Menschen getötet worden. Im Stadtteil Brebach-Fechingen habe es am Nachmittag einen Polizeieinsatz gegeben, bei dem ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei, sagte ein Sprecher der Polizei.

Weitere Details nannte er zunächst nicht. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass ein Mann um sich geschossen habe. Der Polizeisprecher wollte sich dazu nicht äußern.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Friso Gentsch (Symbolbild)