Mallorca: Hotel-Decke stürzt ein - Zwei Schwerverletzte

Mallorca: Feuerwehrleute in den Trümmern der Hotelküche. © Bombers de Mallorca/Twitter Screenshot

Auf Mallorca ist ein Teil eines Hotelgebäudes eingestürzt. Zwei Hotel-Mitarbeiter wurden schwer verletzt. 300 Gäste wurden evakuiert.

Palma - In einem Hotel auf Mallorca stürzte ein Fitnessraum ein und krachte auf die im Keller gelegene Küche des Betriebes. Das Unglück ereignete sich am Samstag gegen 15 Uhr. Wie die Regionalzeitung Diario de Mallorca und die mallorquinische Feuerwehr berichtet, wurden zwei Menschen bei dem Einsturz schwer verletzt. Bei den Verletzten soll sich um Mitarbeiter des Hotels handeln.

Mallorca: Hotel-Decke kracht ein - 300 Gäste evakuiert

300 Gäste des Hotels Bluesea Piscis in Port d‘Alcúdia im Norden der spanischen Urlaubsinsel seien vorsichtshalber in andere Unterkünfte gebracht worden. Strukturen des Gebäudes müssten weiter untersucht werden, so die Feuerwehr. Das Hotel sei inzwischen abgeriegelt worden.

Mallorca: Decke des Fitnessraums eines Hotels stürzte auf die Küche im Keller. © Bombers de Mallorca/Twitter Screenshot

Mallorca: Hotel-Decke stürzt ein - Stundenlanger Einsatz in den Trümmern

Der Fitnessraum befand sich laut Medienberichten im Erdgeschoss des Hotels. Die Trümmer stürzten auf die Küche. Zu dem Zeitpunkt befanden sich zwei Menschen in der Küche. Die Rettung der Verletzten sei sehr kompliziert gewesen, hieß es. Feuerwehreinheiten aus Alcúdia, Inca und Llucmajor seien stundenlang im Einsatz gewesen. Auch Polizisten und Sanitäter nahmen den Angaben zufolge an der Bergungsaktion teil. Die beiden Verletzten, ein 59 Jahre alter Mann und eine 57-jährige Frau, seien ins Krankenhaus gebracht worden. (ml/dpa)

Vergangenen Sommer stürzte ein 10-jähriges Kind aus dem zweiten Stock eines Hotels gestürzt. Im August stürzte ein Mädchen (3) in einen Gully - vor den Augen ihres Vaters bei einem Spaziergang in der Altstadt von Mallorca.