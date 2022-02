Zwei Zentimeter groß! Forscherteam entdeckt Riesen-Bakterium

Von: Martina Lippl

Bakterien sind, wie hier diese Streptokokken, nur unter dem Mikroskop sichtbar. © Imago

Bakterien sind normalerweise nur mit einem Mikroskop zu sehen. Der Fund eines Forscherteams stellt diese Definition nun auf den Kopf. Sie haben ein Riesen-Bakterium entdeckt.

Guadeloupe – Es war ein kleines fadenförmiges etwas. Eine Art Mini-Wurm und mit dem bloßen Auge zu erkennen. Dieses Geschöpf entdeckte der französische Forscher Olivier Gros in den Mangroven der südlichen Karibik auf Guadeloupe. Dann, im Labor, stellt sich der Fund als eine echte Sensation heraus. Bei dem Lebewesen handelt es sich um ein Riesen-Bakterium. Das neu entdeckte Bakterium ist bis zu zwei Zentimeter groß. Kein anderes Bakterium in dieser Größe wurde bisher von Wissenschaftlern gefunden. Der Fund stellt vieles in den Schatten und selbst das Wissen über Bakterien infrage.

Forscher entdecken „Bakteriengiganten“

„Solche Bakteriengiganten werfen die Frage auf, ob es noch weitere Makrobakterien gibt, die aber noch nicht identifiziert wurden“, schreiben die Forscher in ihrem Preprint-Paper über das Bakterium. Erkenntnisse ihrer Analysen haben die Wissenschaftler auf dem Preprint-Server für Biologie biorxiv.org. veröffentlicht. Die Ergebnisse müssen noch von unabhängigen Forscherinnen und Forschern begutachtet werden. Die Veröffentlichung in einem Fachmagazin steht noch aus.

Allerdings haben die Forscher ihrem Bakterium schon einen Namen verpasst: Thiomargarita magnifica oder t. magnifica - was sich mit „herrlich oder großartig“ übersetzen lässt.

Das Bakterium aus den Mangroven ist größer als eine Fliege und als bisher alle bekannten Bakterien, so das Forscherteam. In der Preprint-Studie haben die Autoren eine Grafik eingefügt, die das verdeutlicht. Auf unserem Planeten wimmelt es von winzigen Lebewesen, wie Bakterien. Die Einzeller sind per Definition für unser Auge unsichtbar – zwischen 0,5 bis 10 Mikrometer groß. T. magnifica ist dagegen mit dem bloßen Auge zu erkennen - 9.000 Mikrometer.

„Die Entdeckung ist fantastisch und augenöffnend“, kommentiert Victor Nizet von der University of California (San Diego) in einem Artikel des Fachmagazin Science.

Riesen-Bakterium Thiomargarita magnifica ist bis zu 2 Zentimeter groß. © Screenshot/biorxiv.org

Riesen-Bakterium t. magnifica stellt altbewährte Systematik der Lebewesen infrage

Das übergroße Bakterium weist jedoch noch andere Eigenschaften auf, die Forscher staunen lassen. Bei dem neu entdeckten Bakterium T.magnifica scheint die Grenze zwischen Prokaryoten und Eukaryoten zu verschwinden. Seit Jahren teilen Wissenschaftler Lebewesen nach dieser Systematik ein.

Eukaryoten : Zellen mit echtem Zellkern - zu dieser Gruppe gehören Hefe, Tiere und Menschen.

: Zellen mit echtem Zellkern - zu dieser Gruppe gehören Hefe, Tiere und Menschen. Prokaryoten: Zellen ohne einen Zellkern - wie Bakterien und kleine Einzeller (Archaeen).

Bakterien-Gigant aus den Mangroven überrascht Forscher

Laut dem Forscherteam erreicht das neu entdeckte Bakterium seine Größe durch zwei Membranen-Säcke. Das Erbgut des Bakterien-Giganten aus den Mangroven schwimmt in einem Membranen-Sack. Nicht wie bei anderen Bakterien frei in der Zelle. Der andere Sack ist mit Wasser gefüllt. Ein Grund, warum das Bakterium so groß werden konnte.

„Das gefundene Bakterium könnte ein fehlendes Glied in der Evolution komplexer Zellen sein“, erklärt im Science Kazuhiro Takemoto, Computerbiologe am japanischen Kyushu Institute of Technology.

Zudem besitzt das Bakterium aus dem Mangroven ein großes Erbgut - elf Millionen Basen - sogenannte DNA-Bausteine und 11.000 Gene. Im Schnitt haben bisher bekannte Bakterien vier Millionen Basen und rund 3.900 Gene. Viele Fragen zu dem Bakterium sind noch offen. Zunächst ist noch unklar, seit wann das Bakterium existiert und ob es auch an anderen Orten der Welt vorkommt. Doch alles braucht seine Zeit.

Meeresbiologe Olivier Gros von der Universität der Französischen Antillen in Pointe-à-Pitre stieß etwa vor zehn Jahren auf den seltsamen dünnen fadenförmigen Organismus in den Mangroven. Erst fünf Jahre später stellte er und seine Kollegen fest, dass es sich dabei tatsächlich um ein Bakterium handelte. Wie besonders, dieses Riesen-Bakterium ist, stellte vor kurzem Jean-Marie Volland, ein Doktorand von Gros fest. (ml)

