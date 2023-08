Zwei Euro für einen leeren Teller im Restaurant: Italien schäumt vor Wut – Sohn der Köchin reagiert

Von: Markus Christandl

Ist das Abzocke oder eine berechtigte Forderung? Eine Rechnung sorgt in Italien für heftige Diskussionen. Es geht um einen leeren Teller, der zwei Euro kostet.

Finale Ligure/München — Italien diskutiert: Eine Mutter hatte für ihre dreijährige Tochter an der Riviera einen kleinen Extra-Teller geordert. So weit, so gut. Als sie jedoch die Rechnung erhielt, fiel ihr auf der Aufstellung eine Position auf, die sie mehr als verwunderte. Der Teller kostete zwei Euro extra. Die Mutter postete die Rechnung, und seither kochen in Italien nicht nur die Nudeln. Der Sohn der Köchin schaltete sich in die Debatte ein.

Italien: Lokal verlangt für Teller zwei Euro — Debatte bricht aus

Selvaggia Lucarelli ist in Italien eine bekannte Kolumnistin. Eine ihrer Spezialitäten ist das Aufdecken von fragwürdigen Praktiken in der Gastronomie. Nun hat sie in sozialen Medien eine Rechnung veröffentlicht, die in Italien für viel Aufsehen sorgt. Sie selbst kommentierte die Rechnung etwa auf Twitter (jetzt X) so: „Ligurien, ein Teller Trofie mit Pesto für 18 Euro. Die Mutter bittet um einen kleinen Teller, damit das dreijährige Mädchen, das bereits gegessen hat, auch von dem Gericht kosten kann. Obwohl sie bereits für das Gedeck bezahlt hat, werden ihr dafür zwei Euro berechnet.“

Die römische Sterneköchin Cristina Bowerman äußerte sich wegen dieser Rechnung fast erbost gegenüber Zeitungen. „Die Unsitte gewisser italienischer Gastronomen, für solch kleine Services zusätzlich ein, zwei oder drei Euro zu verlangen, schadet dem guten Ruf der italienischen Küche und Gastronomie.“ Es bleibe beim Gast der schlechte Eindruck der Abzocke hängen, mit der Folge, dass es zu schlechten Bewertungen im Internet komme.

Abzocke in Italien? Sohn der Köchin verteidigt die Restaurant-Rechnung

Denn das war nicht der erste Fall. Zuvor hatte schon eine Bar im mondänen Como zwei Euro von Touristen verlangt, Sie hatten um einen kleinen leeren Teller gebeten, um ein Stück Toast in zwei Hälften schneiden zu lassen. Mit dem nun zweiten Fall eines „Aufpreises“ gingen die User hart ins Gericht. Sie sprachen von Abzocke, von herzlosem Gehabe. Manche forderten auch einen Boykott des Lokals.

Der Sohn der Lokalinhaber verteidigte aber gegenüber italienischen Medien das Vorgehen. „Wir sind ein kleines Lokal mit nur fünf Tischen. Es kommt oft vor, dass sich drei oder mehr Leute an einen Tisch setzen, um sich die Tellergerichte zu teilen.“ Der Aufpreis für einen leeren Zusatzteller sei zudem klar auf der Speisekarte angegeben. „Meine Mutter steht jeden Tag um 6 Uhr morgens auf, um sich um die Küche zu kümmern. Es hätte uns mehr leidgetan, wenn sie geschrieben hätten, dass sie schlecht gegessen haben. Das hätte uns missfallen.“ Starköchin Bowerman will das nicht akzeptieren. „Die italienische Gastronomie hat gerade erst die pandemiebedingte Krise überwunden. Ruinieren wir nicht alles wegen zwei Euro für einen leeren Teller.“ Auch die Besitzerin wehrte sich mittlerweile.

In vielen Urlaubsregionen sind die Preise zuletzt enorm gestiegen. In Kroatien haben daher einige Urlauber ihre Aufenthalte storniert. Und auch in Italien droht ein ähnliches Szenario, wie ein Experte warnt.

