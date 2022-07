Zweite deutsche Dolomiten-Verletzte aus Klinik entlassen

Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Punta-Rocca-Gletscher in den italienischen Alpen. © Luca Bruno/AP/dpa

Sechs Tage nach dem Gletscherunglück von der Marmolata wird der elfte und letzte vermisste Bergsportler tot gefunden und geborgen. Gute Nachrichten gibt es unterdessen von einem deutschen Verletzten.

Canazei - Eine Woche nach dem Gletscher- und Lawinenunglück in den Dolomiten sind beide deutsche Verletzte aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Eine 58 Jahre alte Frau konnte am Sonntag die Klinik der Stadt Belluno verlassen, nachdem tags zuvor schon ein 67-jähriger Mann von Verwandten nach Deutschland gebracht worden war. Das gab der Regionalpräsident des Veneto, Luca Zaia, bekannt. Dazu veröffentlichte er ein Bild der Frau, die darauf im Rollstuhl sitzt.

Sie könne sich an den Vorfall selbst nicht mehr erinnern, schrieb die Frau in einem Abschiedsbrief an das Personal der Klinik, den die Deutsche Presse-Agentur einsehen konnte. Ihr Zustand habe sich „sehr langsam, aber stetig verbessert“. Sie bedankte sich bei allen Helfern, die sich sehr bemüht hätten. „Ich weiß es sehr zu schätzen.“

Elf Tote nach Gletscherbruch

Nach einem Gletscherbruch war eine Eis- und Gerölllawine den Berg Marmolata herunterkommen und hatte elf Menschen getötet. Acht Alpinisten wurden verletzt, darunter die beiden Deutschen. Bei den Toten handelt es sich um sechs Männer und drei Frauen aus Italien sowie zwei tschechische Bergsteiger. Das jüngste Opfer war Medienberichten zufolge ein 22 Jahre alter Mann aus Vicenza.

Ein Beamter der italienischen Polizei blockiert den Zugang zum Marmolata-Berg und zum Punta-Rocca-Gletscher in den italienischen Alpen mit Absperrband. © Luca Bruno/AP/dpa

Acht Menschen wurden verletzt, darunter zwei Deutsche. Einer davon, ein 67 Jahre alter Mann, konnte am Samstagvormittag das Krankenhaus von Feltre verlassen. Er wurde von Verwandten abgeholt und zurück nach Deutschland gebracht, wie die Klinik Ulss Dolomiti mitteilte. Bei Facebook veröffentlichte das Krankenhaus ein Bild des Mannes mit bandagierten Armen und Händen sowie Blessuren an der Stirn und den Beinen.

Suche geht weiter

Maurizio Fugatti, der Regionalpräsident von Trentino-Südtirol, kündigte an, dass der Einsatz der Suchteams an dem Bergmassiv weitergehe. Von den nächsten Tagen an werden drei Teams in drei unterschiedlichen Zonen des Lawinenkegels arbeiten. Bislang hatte sich die Suche auf jeweils ein Gebiet beschränkt. Auch Hunde kamen zum Einsatz. Die Einsatzkräfte suchen weitere Leichenteile und anderes persönliches Material der Unfallopfer, sagte Fugatti.

Im Laufe dieser Woche waren zunächst sechs Tote von Angehörigen identifiziert worden. Die anderen fünf Leichen konnten nur durch DNA-Abgleiche den Vermissten zugeordnet werden. Diese wurden von einer Spezialeinheit der Carabinieri durchgeführt. „Zum heutigen Zeitpunkt gehen wir nicht davon aus, dass noch weitere Personen involviert waren“, sagte Carabinieri-Hauptmann Giampietro Lago.

Die Toten, die im Eisstadion von Canazei unterhalb der Marmolata aufgebahrt worden waren, könnten ihren Familien übergeben werden, wenn der ermittelnde Staatsanwalt dies erlaubt. Lago ging nach dem Abschluss der DNA-Untersuchung davon aus, dass dies bald geschehe.

Trauertag und Trauermesse

Canazei beging indes einen Trauertag, an dem sich alle Gemeinden des Fassatals beteiligen. Um 18.00 Uhr gab es eine Schweigeminute, zugleich begann in der Pfarrkirche von Canazei eine Trauermesse mit dem Erzbischof von Trient, Lauro Tisi.

Am vorigen Sonntag war vom Gletscher auf der Nordseite der Marmolata ein massiver Brocken abgebrochen und zusammen mit Wasser und Geröll mit einer Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern ins Tal gestürzt. Dabei erwischte er die Alpinisten, die auf dem normalen Weg unterwegs waren und riss einige von ihnen mit. Laut Experten waren die hohen Temperaturen der vergangenen Tage und Wochen, die mit dem Klimawandel zusammenhängen dürften, ein Grund für das Unglück. dpa