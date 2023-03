Mehr als 460 Todesopfer nach Zyklon im Südosten Afrikas: „Bild von Tod und Zerstörung könnte schlimmer werden“

Von: Kathrin Reikowski

Zyklon „Freddy“ hat den Süden von Afrika verwüstet. © Thoko Chikondi/ AP/ dpa-Bildfunk

Zyklon „Freddy“ verwüstet den Südosten von Afrika: Mehr als 460 Menschen kamen ums Leben, alleine in Malawi soll eine halbe Million Menschen betroffen sein.

Lilongwe (Malawi) - Die Zahl der Todesopfer nach dem Zyklon „Freddy“ steigt auf 467. Der ungewöhnlich langlebige tropische Wirbelsturm hat nach UN-Angaben vom Freitag 360 Menschen in Malawi, 86 in Mosambik und 17 in Madagaskar getötet.

Schock und Verzweiflung nach Freddy in der Region sind groß: Allein in Malawi seien „mehr als 500.000 Menschen“ von den Folgen des Sturms betroffen, erklärte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) am Freitag. Die „rekordbrechende Wetterlage“ und der Sturm habe Malawi am Ende der Regensaison getroffen, „als die Flüsse und andere Gewässer bereits hohe Pegel hatten“, hieß es. Nach tagelanger Verwüstung suchten die Menschen in den Regionen am Donnerstag und Freitag nach Überlebenden. Nach sechs Tagen Dauerregen hatten die schweren Regenfälle erst am Donnerstag nachgelassen.

„Freddy“ bringt den Regen von sechs Monaten in sechs Tagen

„Freddy“ brachte im Süden Malawis in sechs Tagen so viel Niederschlag wie sonst in sechs Monaten und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Mehr als 183.000 Menschen wurden laut OCHA durch Überschwemmungen und Erdrutsche obdachlos. Mehr als 300 Notunterkünfte wurden errichtet. Präsident Lazarus Chakwera besuchte Opfer in den am schlimmsten betroffenen Gebieten im Süden des Landes.

In Blantyre in Malawi wird ein Opfer des Zyklons beerdigt. © Thoko Chikondi/AP/dpa

Die Regierung verkündete eine zweiwöchige Staatstrauer - Flaggen wehten auf halbmast. „Es ist eine nationale Tragödie, die jeden von uns getroffen hat“, sagte Chakwera im Gespräch mit Bedürftigen außerhalb der Wirtschaftsmetropole Blantyre. Seine Regierung erwarte, „dass das Bild von Zerstörung und Tod noch schlimmer wird“, sobald der Zugang zu weiteren Gebieten möglich werde. Armee und Polizei suchten am Freitag weiter nach Toten.

Zyklon Fredd in Malawi: Zerstörte Infrastruktur erschwert Rettungsarbeiten

Von Flutwassern und Erdrutschen zerstörte Straßen, Brücken und Eisenbahnschienen erschwerten die Arbeit von Rettungskräften. Die Telekommunikation und Stromversorgung sei in vielen Landesteilen unterbrochen, teilte die Regierung mit. Die Dörfer Manja und Soche wurden nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef komplett von einer Schlammlawine zerstört. Einwohner versuchten, sich über eine aus losen Baumstämmen gefertigte Brücke über reißende Fluten in höher gelegenen Gebieten in Sicherheit zu bringen. Auch zahlreiche Gesundheitszentren seien laut Unicef beschädigt worden. Schulen blieben diese Woche geschlossen.

Zyklon „Freddy“ hat Malawis Landschaften verändert: Menschen behelfen sich mit Booten. © Thoko Chikondi/ AP/ dpa-Bildfunk

Verzweifelte Einwohner suchten am Donnerstag und Freitag in Trümmern nach vermissten Familienmitgliedern. Andere standen am Eingang von Leichenhallen Schlange, um Opfer zu identifizieren. „Es ist ein trauriger Tag für Malawi. Meine Nachbarn haben zehn Familienmitglieder verloren. Mehrere Leute, die ich kenne, werden vermisst“, sagte Thomas Bhanda aus der Gemeinde Chilobwe - das ist in der Nähe von Blantyre - der Deutschen Presse-Agentur.

Malawi: Andauernder Cholera-Ausbruch könnte noch schlimmer werden

Der örtliche Direktor des Welternährungsprogramms (WFP), Paul Turnbull, sagte, das Land werde „beträchtliche Unterstützung“ brauchen. Chakwera rief zu internationaler Hilfe auf. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef warnte, dass der andauernde Cholera-Ausbruch in Malawi sich durch die Folgen des Zyklons noch verschlimmern könnte.

Zyklon „Freddy“ hatte die Region bereits Ende Februar heimgesucht, dabei in Malawi zunächst aber nur geringe Schäden angerichtet. In einer selten vorkommenden „Schleifenbahn“ über dem Indischen Ozean kehrte der Zyklon dann mit noch größerer Wucht und noch mehr Regen zurück. (dpa/kat)