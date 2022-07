2020 wurden elf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle in Deutschland entsorgt

Teilen

Abfall mit Lebensmittel-Resten (Symbolbild) © IMAGO / Michael Gstettenbauer

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund elf Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle weggeworfen.

Berlin in Deutschland - Ein Großteil davon, nämlich 60 Prozent, stammte aus privaten Haushalten, wie Bundeslandwirtschafts- und Bundesumweltministerium am Freitag mitteilten. 17 Prozent der Abfälle kamen demnach aus Restaurants und Kantinen, 15 Prozent fielen bei der Verarbeitung von Lebensmitteln an. Im Handel waren es demnach nur sieben Prozent, in der Landwirtschaft nur zwei Prozent.

Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) erklärte, die Bundesregierung sei "angetreten, bis 2030 die Lebensmittelverschwendung in Deutschland zu halbieren". Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) nannte es eine "Schande", dass in Deutschland nach wie vor Lebensmittel im Müll landen, während weltweit zig Millionen Menschen hungern.

Lemke und Özdemir mahnten, vor allem Verbraucherinnen und Verbraucher könnten durch einen bewussten Konsum dazu beitragen, wertvolle Ressourcen einzusparen. Aber auch bei der Produktion könnten Lebensmittel besser verwertet werden: Nicht alles, was eine Delle hat oder nicht der Norm entspricht, gehöre in die Tonne - vieles davon könne anderweitig genutzt werden. ilo/cne