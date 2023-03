2022 weniger Spargel in Deutschland geerntet

Spargelernte © U. J. Alexander/IMAGO

In Deutschland wurde 2022 deutlich weniger Spargel geerntet als 2021.

Wiesbaden in Deutschland - 110.300 Tonnen Spargel entsprechen einem Minus von acht Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Weniger Spargel war demnach zuletzt im Jahr 2013 gestochen worden. Noch stärker, nämlich um 29 Prozent, gingen die Importe des Gemüses zurück.

Den Statistikern zufolge führte Deutschland 19.500 Tonnen Spargel vor allem aus Spanien ein. Auch aus Griechenland, Italien und Peru kamen demnach bedeutende Mengen. Der bei weitem größte Teil der Importe (87 Prozent) wurde während der Spargelsaison von März bis Juni eingeführt. Der Export von Spargel betrug laut Statistischem Bundesamt lediglich 2900 Tonnen.



In Deutschland ist Niedersachsen mit 25.300 Tonnen der wichtigste Spargelproduzent, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 20.300 Tonnen und Brandenburg mit 18.700 Tonnen. Die Anbaufläche ging im Vergleich zu 2021 um fünf Prozent zurück. Dennoch ist Spargel das Gemüse mit der größten Anbaufläche. Auf Platz zwei und drei liegen Speisezwiebeln und Möhren. pe/cha