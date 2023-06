42 Prozent der Deutschen ziehen als nächstes Auto chinesisches Modell in Betracht

Neuwagen der chinesischen Marke Geely © IMAGO

Einer Umfrage zufolge sind die Deutschen chinesischen Automarken gegenüber aufgeschlossener.

München in Deutschland - So ziehen 42 Prozent der Befragten ein chinesisches Modell als nächstes Auto in Betracht, berichtete der „Spiegel“ am Montag unter Berufung auf eine Umfrage des Vergleichsportals Carwow. Verglichen mit der vorherigen Umfrage im Dezember waren das zwölf Punkte mehr.

Für viele Kundinnen und Kunden stehen chinesische Fahrzeuge demnach für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. 38 Prozent von denjenigen, die den Kauf eines chinesischen Autos nicht in Betracht ziehen, führen politische Gründe für ihre Skepsis an.



Beim Thema E-Mobilität sieht nur rund jeder und jede fünfte Befragte deutsche Hersteller künftig noch in einer Spitzenposition, wie das Magazin weiter berichtete. 42 Prozent gehen hingegen davon aus, die deutschen Hersteller hätten „technologische Nachteile“ gegenüber der ausländischen Konkurrenz. Befragt wurden über 1100 Nutzerinnen und Nutzer des Portals Carwow. hcy/pe