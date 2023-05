49-Euro-Ticket ab Montag gültig

Deutschlandticket © Emmanuele Contini/IMAGO

Ab Montag gilt das Deutschlandticket.

Berlin in Deutschland - Wer ein entsprechendes Monatsabo abgeschlossen hat, darf dann bundesweit beliebig viele Fahrten im Regional- und Nahverkehr unternehmen. Das Ticket baut auf die Erfahrungen des Neun-Euro-Tickets vom vergangenen Sommer auf. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will so langfristig mehr Menschen zur Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs motivieren.

Die Verkehrsbranche erwartet neben rund elf Millionen Bestandskunden, die von bisherigen Abos zum günstigeren Deutschlandticket wechseln, bis zu sechs Millionen neue Abonnenten. Zu kaufen gibt es das Ticket bei der Deutschen Bahn - auf der Website, in der Navigator-App oder in den Verkaufszentren - sowie bei zahlreichen Verkehrsverbünden und weiteren Dienstleistern, etwa in der App Dein Deutschlandticket. Wissing tritt am Montagmittag (13.00 Uhr) am Berliner U-Bahnhof Museumsinsel vor die Presse. pe/ilo