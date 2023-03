Corona-Auflagen, 49-Euro-Ticket, AKW-Aus – Das ändert sich im April 2023

Von: Robert Wallenhauer

Ob Corona-Auflagen, Verkaufsstart des 49-Euro-Tickets oder das endgültige AKW-Aus: Im April kommen weitreichende Neuerungen, die die privaten Haushalte betreffen. Ein Überblick.

München - Der April 2023 bringt einige Änderungen mit sich: Die letzten noch bestehenden Corona-Auflagen laufen aus und der Verkauf des 49-Euro-Tickets startet. Außerdem steigen in einzelnen Tarifbranchen die Mindestlöhne und die Büro-Anwendungen von Microsoft werden teurer. Ein Überblick:

Ende der letzten Corona-Auflagen

Zum 7. April laufen die letzten bundesweit geltenden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie aus. Bis dahin besteht noch für Besucher in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske. Für Bewohner und Angestellte der Einrichtungen gilt die gesetzliche Pflicht bereits nicht mehr.

Den Bundesländern ist es noch bis zum 7. April erlaubt, weitergehende Regelungen einzuführen oder beizubehalten, etwa eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr oder eine Testpflicht bei bestimmten Veranstaltungen. Von diesen Möglichkeiten wurde zuletzt jedoch ohnehin kaum Gebrauch gemacht.

Start des offiziellen Vorverkaufs des 49-Euro-Tickets

Am 3. April startet der offizielle Verkauf des deutschlandweit gültigen 49-Euro-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Ab dem 1. Mai ist das Ticket dann gültig. In vielen Verkehrsverbünden kann man das Ticket bereits vorbestellen. Für bestehende Abos, die dann ganz oder teilweise im neuen Deutschlandticket aufgehen, besteht häufig eine Sonderkündigungsfrist.

Aus für die letzten deutschen Atomkraftwerke

Der ursprünglich bereits für den Jahreswechsel vorgesehen Ausstieg Deutschlands aus der Atomenergie wird im April endgültig vollzogen. Spätestens zum 15. April gehen die verbleibenden drei deutschen Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland vom Netz. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat eine weitere Verlängerung der Laufzeiten ausgeschlossen, auch wenn der Koalitionspartner FDP und die Union dies weiter fordern.

Lohnerhöhungen: Mehr Geld in mehreren Branchen

Für Maler und Lackiererinnen steigt der Mindestlohn zum 1. April. Für Gesellen liegt er dann bei 14,50 Euro und für Helfer bei 12,50 Euro. Außerdem steigen die Mindestlöhne im Bauhauptgewerbe um 60 Cent pro Stunde.

Einbau von Wärmepumpen: Handwerker bekommen Schulungen

Das Bundeswirtschaftsministerium fördert ab April Schulungen für den Einbau von Wärmepumpen in bestehende Gebäude. Zielgruppe sind ausgebildete Handwerkerinnen und Handwerker, Energieberater und Gebäudeplanerinnen. Unternehmen können bis zu 5000 Euro Förderung erhalten. Anträge sind beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zu stellen.

Microsoft Office wird teurer

Microsoft passt nach eigenen Angaben die Preise für seine Cloud-Dienste an die Kurse anderer Landeswährungen gegenüber dem Dollar an. Für den Euro bedeutet das einen Preisanstieg um elf Prozent bei neuen Abonnements vom 1. April an. Zu den Cloud-Diensten gehören auch die Office Programme wie Word, Excel und Outlook. (AFP/row)