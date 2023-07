61 Prozent der Firmen in Deutschland bieten Homeoffice

Homeoffice (Symbolbild) © Westend61/Imago

61 Prozent der Unternehmen in Deutschland bieten ihren Angestellten die Möglichkeit zum Homeoffice.

München in Deutschland - Das ergab eine Umfrage des Ifo-Instituts unter Personalleiterinnen und -leitern in Zusammenarbeit mit dem Jobvermittlungsunternehmen Randstad. Im Schnitt können die Beschäftigten demnach an 6,4 Tagen im Homeoffice arbeiten. Vor einem Jahr waren es laut Umfrage noch 6,7 Tage gewesen.

In großen Unternehmen und Industriefirmen können Mitarbeitende aber öfter und länger im Homeoffice arbeiten als vor einem Jahr, wie Ifo-Expertin Johanna Garnitz erklärte. Fast alle befragten Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten (94 Prozent) bieten demnach die Möglichkeit an, von zu Hause zu arbeiten. Sie bewilligen demnach mehr Tage im Monat als vor einem Jahr: Im Schnitt sind es 7,1 Tage nach 5,3 Tagen.



Bei den Betrieben, die zwischen 250 und 499 Angestellte beschäftigen, ermöglichen 90 Prozent Homeoffice. Sie genehmigen durchschnittlich 6,2 Tage pro Monat. Auch zwei Drittel der Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitenden bieten durchschnittlich 5,5 Tage Homeoffice im Monat an.

Insbesondere Handelsbetriebe und kleine Unternehmen bieten seltener die Arbeit von zu Hause an. Im Handel sind es laut Umfrage 34 Prozent, bei kleinen Firmen mit bis zu 49 Beschäftigten 32 Prozent. ilo/mt