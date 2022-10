November-Zielmarke für Gasspeicherstände nahezu erreicht

Fast 70 Prozent der Deutschen haben Angst, dass die Preise weiter steigen

Lebensmittel werden immer teurer © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Viele Deutsche sind besorgt aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten.

Wiesbaden in Deutschland - Steigende Lebenshaltungskosten bereiten den Deutschen derzeit die größten Sorgen. Dies geht aus einer am Donnerstag vorgestellten Umfrage der R+V-Versicherung in Wiesbaden hervor. Während Deutschland die höchste Inflation seit 50 Jahren verzeichnet, gaben rund 67 Prozent der Befragten an, sich am meisten vor höheren Preisen zu fürchten.

Im Vorjahr hatte die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten mit 50 Prozent noch auf Platz zwei gelegen. "Bemerkenswert ist in diesem Jahr die starke Zunahme der Inflationsangst um 17 Prozentpunkte", erklärte Studienleiter Grischa Brower-Rabinowitsch.



In den vergangenen 30 Jahren sei dieser Anstieg in der Langzeitstudie "Die Ängste der Deutschen" lediglich mit dem Jahr 1993 vergleichbar, als es einen drastischen Anstieg von 29 Prozent auf 57 Prozent gegeben hatte. Grund hierfür war die damalige Talfahrt der deutschen Wirtschaft.



Im Ost-West-Vergleich sei die Inflationsangst in Westdeutschland erstmals höher ausgeprägt. Der Studie zufolge fürchten sich 69 Prozent der Westdeutschen vor höheren Preisen, im Osten sind es nur 59 Prozent. Für die repräsentative Erhebung wurden vom 13. Juni bis zum 23. August rund 2400 Menschen befragt.



Auch vor zu teuren Mieten fürchten sich die Deutschen. 58 Prozent der Bundesbürger haben Angst, dass das Wohnen in Deutschland unbezahlbar wird. Damit liegt die Sorge auf Platz zwei der Deutschen. Rund 57 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass sie sich vor einem Einbruch der Wirtschaft fürchten.

Im Jahr des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine sorgen sich die Deutschen auch vor Krieg. Angst davor, dass autoritäre Herrscher weltweit immer mächtiger werden, haben der Erhebung zufolge 47 Prozent der Befragten. Dass sich Deutschland gar an einem Krieg beteiligen könnte, ängstigt rund 42 Prozent. tbh/cfm

November-Zielmarke für Gasspeicherstände nahezu erreicht



Die von der Bundesregierung ausgewiesene Zielmarke einer Befüllung der Gasspeicher in Deutschland von 95 Prozent ist nahezu erreicht. Das geht aus Angaben des Portals Gas Infrastructure Europe (GIE) sowie der Bundesnetzagentur hervor. GIE wies zuletzt einen durchschnittlichen Füllstand von 94,97 Prozent aus, laut Bundesnetzagentur läuft die Befüllung weiter.



Die aktuellsten Angaben von GIE beziehen sich auf Mittwoch. Die Plattform deckt zwar einen Großteil der deutschen Gasspeicher ab, aber nicht alle. Die Bundesnetzagentur gab den durchschnittlichen Füllstand am Mittwochmittag mit 94,67 Prozent an. "Es wird weiter eingespeichert", erklärte sie dazu.



GIE zufolge ist eine ganze Reihe von Gasspeichern zu 100 Prozent oder nahezu 100 Prozent befüllt. Insbesondere die wichtigste deutsche Speicheranlage in Rehden ist demnach jedoch erst zu 83,24 Prozent ausgelastet. Auch der für Bayern wichtige Gasspeicher im österreichischen Haidach, der nicht in den deutschen Durchschnittswert einfließt, ist laut GIE erst zu knapp 84 Prozent befüllt. pe/hcy