9-Euro-Ticket: Bahngewerkschaft fürchtet „Räumungen und Sperrungen“

Das 9-Euro-Ticket (Fotomontage) spaltet schon im Vorfeld die Gemüter. © Sven Simon/Imago

Von Juni bis August 2022 für nur 9 Euro monatlich den Nah- und Regionalverkehr nutzen: die Wirtschaft ist gespalten. Die einen freut es, den anderen graut es.

Berlin - Die deutschen Ausflugsgebiete richten sich auf zahlreiche Besucher ein, die in den kommenden Monaten mit dem geplanten 9-Euro-Ticket per Zug anreisen. „Das Angebot ist besonders attraktiv für Tagestouristen und eine gute Möglichkeit, die eigene Umgebung umweltfreundlich mit Bus und Regionalbahn zu erkunden“, teilte Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes, am 3. Mai mit.

„Wir gehen davon aus, dass vor allem zahlreiche Tagesreisende ihr Auto stehenlassen und umsteigen.“ Das komme gerade auch den Ausflugsgebieten im Binnenland zugute. Urlaubsreisende nutzten dagegen eher die Fernzüge ICE, Intercity und Eurocity.

9-Euro-Ticket: „Rechne mit Zug-Räumungen und gesperrten Bahnhöfen“

Im Nahverkehr soll von Juni bis August bundesweit ein 9-Euro-Monatsticket für den Nah- und Regionalverkehr gelten. „Allein über den Preis, zumal befristet, werden die Menschen nicht zum vermehrten Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen sein“, bemerkte Kunz. Notwendig sei ein schneller und konsequenter Infrastruktur-Ausbau, bessere Verbindungen und eine dichtere Taktung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Die Bahn-Gewerkschaft EVG äußert sich aktuell ganz anders. Das 9-Euro-Ticket könnte nach ihrer Einschätzung den ÖPNV in ein bislang nicht gekanntes Chaos stürzen. „Ich rechne mit Räumungen überfüllter Züge und wegen Überlastung gesperrten Bahnhöfen“, sagte der EVG-Vorsitzende Klaus Hommel am 27. April am Rande einer Vorstandssitzung seiner Gewerkschaft in Fulda.

Entlastungspaket 2022: 9-Euro-Ticket, Tankrabatt und Kinderbonus

Kein Bahn-Unternehmen sei bislang ausreichend auf den zu erwartenden Andrang der Kunden vorbereitet. Die regierende Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hatte sich am 24. März angesichts der hohen Energiepreise auf das Entlastungspaket 2022 geeinigt. Es umfasst neben dem 9-Euro-Ticket auch eine 300-Euro-Energiepreispauschale, einen Tankrabatt sowie einen Kinderbonus.