Abgasskandal bei Audi: Autobosse zahlen Millionen an Entschädigung

Zäher Prozess

Dem Audi-Abgasskandal folgte ein großer Prozess, der sich jedoch als zäh gestaltet. Einige der Autobosse werden nun Millionen Euro zahlen müssen.

München - Es war ein riesiger Skandal. Die manipulierten Abgaswerte bei Audi landeten in allen Schlagzeilen. Seit September 2020 steht deswegen der ehemalige Chef des Unternehmens, Rupert Stadler, in München vor Gericht. Die Anklage wirft ihm Betrug durch Verkauf von Dieselautoren mit manipulierten Abgaswerten vor. Bisher steht er jedoch nicht im Fokus des Prozesses, sondern vielmehr die drei mitangeklagten Motoren-Entwickler.

„Bisher ging es nur um Daten und technische Applikationen“, sagte Gerichtssprecher Florian Gliwitzky. Wolfgang Hatz, der ehemalige Audi-Motorenchef und spätere Porsche-Vorstand, und zwei leitende Audi-Ingenieure sollen ab 2008 mehr als 400.000 Dieselmotoren manipuliert haben. Ziel war es, dass diese Motoren den Abgastest bestehen, auf der Straße aber mehr Stickoxide ausstoßen. Die angeklagten Ingenieure haben ihre Beteiligung daran weitgehend gestanden. Allerdings sehen sie sich in dieser Angelegenheit als Befehlsempfänger. Hatz jedoch weist jede Schuld von sich. Er habe nichts mit den Software-Manipulationen zu tun. Das sei nach seiner Zeit bei Audi geschehen.

Prozess um Abgasskandal: Beweisaufnahme sehr schwierig

Die im Zeugenstand befragten Techniker haben bisher keine überraschende Aussage getroffen. Sie schilderten ihre Arbeit. „Sie hatten ja schon im Ermittlungsverfahren ausgesagt“, sagte Gliwitzky. Die Beweisaufnahme gestaltete sich schwierig. Von Seiten der Verteidiger heißt es, dass diese zäh, langwierig und „mühevollste Kleinarbeit“ gewesen sei. Viele Zeugen könnten sich gar nicht mehr ausreichend genau an Vorgänge aus den Jahren ab 2008 erinnern. Hunderte Dokumente und Protokolle müssen die Prozessbeteiligten lesen, auch die Schöffen.

Die Frage, die geklärt werden muss, ist eindeutig: Wer hat wann genau welche Programme entwickelt? Vor der Sommerpause im August könnte nun ein gerichtlich bestellter Gutachter bei der Klärung der Frage helfen. Stadler war vor drei Jahren, im Juni 2018, noch als Vorstandschef wegen Verdunkelungsgefahr verhaftet worden. Anschließend saß er vier Monate lang in U-Haft und verbringt seine Zeit nun seit neun Monaten immer dienstags und mittwochs im Gerichtssaal der JVA München-Stadelheim. Kontakte zu ehemaligen Kollegen und Mitarbeitern bleiben dem 58-Jährigen verboten. Stadler soll zwar erst nach Aufdeckung des Skandals durch die US-Umweltbehörde im Herbst 2015 von den Abgastricksereien erfahren, aber Produktion und Verkauf manipulierter Autos in Europa erst viel später gestoppt haben.

Ex-Chef Stadler bisher nicht im Fokus des Prozesses

Am 12. Januar durfte er sich vor Gericht äußern. Er warf den Technikern vor, ihn hinters Licht geführt zu haben. Auch die Staatsanwaltschaft beschuldigte er. Diese habe ihn politisch instrumentalisiert und „als Gallionsfigur“ für den Prozess missbraucht. Seit damals ist er eine Randfigur im Prozess. Allerdings könnte es in einigen Wochen wieder interessant für ihn werden. Dann werden Zeugen aus der Marketing-Abteilung berichten, wie man auf die Abgaswerte reagiert und was man der Öffentlichkeit darauffolgend erzählt hat. Stadler ist in diesem Zusammenhang wegen Betrug, mittelbarer Falschbeurkundung und strafbarer Werbung angeklagt. Ab Herbst wird sich der Prozess nach der Einschätzung seiner Verteidiger dann wohl stärker um ihn drehen.

Im Prozess stellt sich allerdings ein Problem: Untergeordnete Mitarbeiter wussten meist nicht viel. Wer jedoch den Zwiespalt zwischen Motortechnik und Marketing gekannt und durchschaut hat, könnte im Zweifel als Beschuldigter die Aussage verweigern.

Geplanter Vergleich: Autobosse zahlen 16,8 Millionen privat an VW-Konzern

Das Interesse der Öffentlichkeit wird sich nach der Sommerpause allerdings ohnehin nach Braunschweig verlagern. Dort startet nämlich am 16. September der Prozess gegen den ehemaligen VW-Konzernchef Martin Winterkorn. In München ist zu dem Zeitpunkt noch nicht mal die Hälfte des Prozesses geschafft. Dieser soll nämlich erst am 20. Dezember 2022 enden.

Wie teuer der Diesel-Skandal für die Autochefs wird, wird bereits in vier Wochen nach der Entscheidung der VW-Hauptversammlung über den geplanten Vergleich feststehen. Winterkorn soll privat etwa 11,2 Millionen Euro an VW überweisen, Stadler 4,1 Millionen und Hatz 1,5 Millionen. Zivilrechtlich würde das einen Schlussstrich markieren. Denn weitere Forderungen wären dann ausgeschlossen - unabhängig davon, was strafrechtlich beschlossen wird. (dpa/at)