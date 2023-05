Rente mit 63: Versicherungsjahre fehlen – Schlupfloch schafft Abhilfe

Von: Patricia Huber

Wer früh ohne Abschläge in Rente möchte, braucht einige Versicherungsjahre. Doch es gibt einen Trick, mit dem das leichter gelingen kann.

Berlin/München – Immer mehr Menschen wollen früher in Rente gehen. Das macht auch die sogenannte Rente für besonders langjährig Versicherte sehr attraktiv. Wer 45 Versicherungsjahre beisammen hat, kann abschlagsfrei früher in Rente gehen. Diese Option wird auch gerne Rente mit 63 genannt. Dabei galt der Renteneintritt ab diesem Alter nur für die Jahrgänge bis 1953. Für alle anderen wurde es schrittweise angehoben. Wer also 1958 geboren ist, kann mit 45 Versicherungsjahren beispielsweise mit 64 Jahren Altersrente ohne Abschläge beziehen.

Rente mit 63 immer beliebter

Bei der Einführung dieser Option der Rente mit 63 hatte die Regierung jährlich rund 200 000 Antragsteller für die abschlagsfreie Rente prognostiziert. Nach Auskunft der Rentenversicherung wurden vergangenes Jahr rund 257 000 Anträge gestellt. 2020 gab es rund 260 000 Anträge. Die Präsidentin der Rentenversicherung, Gundula Roßbach, sagte der dpa: „Die Menschen nehmen die Möglichkeiten wahr, die sie qua Gesetz haben.“

Eigentlich zählen zu diesen 45 Jahren auch Zeiten, in denen der künftige Rentner Arbeitslosengeld bezogen hat. Ein Problem ergibt sich jedoch, wenn Rentner bereits 43 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben und dann kurz vor dem Renteneintritt arbeitslos werden. Denn der Arbeitslosengeld-Bezug zählt dann nicht mehr zu den Renten-Einzahlungsjahren.

Abschlagsfreie Rente mit 63: Arbeitslosengeld und Minijob als Lösung

Doch es gibt ein Schlupfloch, wodurch man trotzdem noch auf seinen Status als besonders langjährig Versicherter kommen kann. „Werden Versicherte in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn arbeitslos und haben die 45 Versicherungsjahre noch nicht erreicht, kann ein Minijob helfen“, erklärt Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung Bund gegenüber t-online.

Wer diese Option nutzen möchte, sollte jedoch unbedingt darauf achten, sich nicht von der Versicherungspflicht befreien zu lassen, wie es bei Minijobs möglich ist. Sollte man befreit sein, zählt der Job nämlich nur anteilig, macht Braubach gegenüber dem Online-Portal deutlich. Dann entfällt nämlich der Eigenbeitrag von 3,6 Prozent. Zudem dürfen beim Bezug von Arbeitslosengeld I nur 165 Euro monatlich dazuverdient werden, ohne dass es mit dem Arbeitslosengeld verrechnet wird. Auch bei der wöchentlichen Stundenanzahl gibt es eine Grenze: Nur 14 Wochenstunden darf dann gearbeitet werden, damit man den Anspruch auf das Geld vom Amt nicht verliert.

Klar ist: Wer seinen Job zwei Jahre vor Erreichen der 45-Jahres-Marke verliert, sollte die Option eines Minijobs in Kombination mit dem Arbeitslosengeld auf jeden Fall in Betracht ziehen. Wer jedoch die Möglichkeit hat, bis zum Erreichen der 45 Jahre im alten Job zu bleiben, sollte sich genau überlegen, ob er dieses Schlupfloch nutzen möchte. Schließlich geht damit in den meisten Fällen auch eine Einkommenseinbuße und damit eine geringere Rente in der Zukunft einher. (ph/dpa)