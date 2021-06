Curevac: Neuer Ärger für Impfstoff-Hersteller - Jetzt ermittelt auch noch die Bafin

Impfstoff-Hersteller

Die Curevac-Aktie ist nach enttäuschenden Studienergebnissen für ihren Covid-Impfstoffkandidaten auch an der Börse böse unter die Räder gekommen. Jetzt droht neuer Ärger.

Bonn/Tübingen - Vergangene Woche begannen die großen Turbulenzen. Am Mittwochabend (15. Juni) teilte Curevac mit, dass sein Vakzin nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Covid-19-Erkrankung zeigt. Nach diesen enttäuschenden Studienergebnissen brach am Donnerstag der Aktienkurs des Biotech-Unternehmens um 44 Prozent ein. Insgesamt lag das Kursminus in der vergangenen Woche bei mehr als 30 Prozent.

Der Kurssturz lässt nun die Finanzaufsicht aktiv werden. Die Bafin schaue sich außergewöhnliche Kursbewegungen dahin gehend an, ob möglicherweise Verdachtsmomente für Marktmissbrauch oder Marktmanipulation vorliegen, sagte ein Behördensprecher der Nachrichtenagentur Reuters. Darüber hinaus wurden keine Angaben gemacht.

Absturz der Curevac-Aktie: wurde Insiderwissen genutzt?

Zuvor hatte bereits die Rheinische Post unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, dass die Bafin dem Verdacht nachgehe, ob jemand aus den Unternehmen Curevac oder Bayer sein Insiderwissen genutzt und rechtzeitig Aktien abgestoßen haben könnte. Bayer ist Kooperationspartner von Curevac.

Eine Curevac-Sprecherin erklärte, eine Prüfung durch die Bafin sei dem Unternehmen nicht bekannt. „Wir wurden von der Bafin in Bezug auf etwaige Vorgänge nicht kontaktiert.“

Absturz der Curevac-Aktie: Unternehmen will Vakzin weiterentwickeln

Großaktionär Dietmar Hopp lässt sich nicht beirren und hält an Curevac fest. Auch das Unternehmen selbst gibt sich zuversichtlich, trotz der enttäuschenden Studienergebnisse soll das Vakzin zur Einsatzreife gebracht werden. Auch eine relativ geringe Wirksamkeit soll einer Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA nicht im Wege stehen.

Vorstandschef Franz-Werner Haas sagte der dpa. „Angesichts der Pandemie kann es nur heißen: Wenn es einen wirksamen Impfstoff gibt, sollte dieser auch zum Einsatz kommen.“ Er verwies dabei auf viele Entwicklungsländer, in denen bislang kaum oder gar keine Corona-Impfstoffe verfügbar sind. Nach Angaben der EMA gibt es bei der Zulassung keine harte Mindestgrenze bezüglich der Wirksamkeit.

Covid-19-Impfkampagne in Deutschland: Spahn plant ohne Curevac

Bereits vor fast zwei Wochen war Curevac in erste Schwierigkeiten geraten. Am 11. Juni war bekannt geworden, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das Curevac-Vakzin nicht mehr für die laufende Impfkampagne einplane. Die Europäische Union hat sich von dem Curevac-Impfstoff eigentlich bis zu 405 Millionen Dosen gesichert.

Daraufhin war der Wert der Curevac-Aktie um bis zu 16 Prozent eingebrochen. Der Kurs erholte sich danach leicht, bevor am vergangenen Freitag der Sturzflug einsetzte.

