Wirtschaftsweiser Achim Truger sieht EZB-Kurs skeptisch: „Zinspause wäre angemessen“

Von: Thomas Schmidtutz

Achim Truger: Der Wirtschaftsweise hofft angesichts der labilen Konjunktur, dass die EZB nach einer Serie von Zinserhöhungen jetzt eine Pause einlegt. © Imago

Der Wirtschaftsweise Prof. Achim Truger sieht die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland mit wachsender Skepsis. Für das Gesamtjahr sehe es „klar nach einem Minus aus“, sagte Truger.

München – Der Wirtschaftsweise Prof. Achim Truger sieht angesichts des harten EZB-Kurses wachsende Risiken für die Wirtschaft in der Euro-Zone. Die Konjunktur im Euroraum trübe sich „bereits deutlich ein“, sagte Truger gegenüber Merkur.de von Ippen Media.

Auch die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland sieht Truger mit wachsender Vorsicht. Der Sachverständigenrat werde erst im Herbst eine neue Konjunkturprognose erstellen, doch sehe es „im Moment klar nach einem Minus aus“, sagte der Ökonom. „Viel schlimmer“ als die konkrete Zahl sei aber, dass die deutsche Wirtschaftsleistung immer noch das Vorkrisenniveau von 2019 unterschreite. Zudem zeichne sich auch für 2024 „nur eine zaghafte Erholung ab.“ Dies seien „schlechte Aussichten“.

Herr Prof. Truger, das wirtschaftliche Umfeld in Deutschland trübt sich weiter ein. Die Exporte schwächeln, der ifo Geschäftsklimaindex sackt weg. Und die Chemie-Branche, die als klassischer Frühindikator gilt, steht vor einer Revision ihres Ausblicks für das laufende Jahr. Rutschen wir gerade in eine Rezession?

Eine technische Rezession, also zwei Quartale mit negativer Wachstumsrate, haben wir ja bereits. Und in der Tat, die Einschläge kommen näher. Alle Prognoseinstitutionen haben ihre Konjunkturprognosen nach unten revidiert. Es ist daher zu erwarten, dass die deutsche Wirtschaft auch im Gesamtjahr 2023 schrumpft.

Der Sachverständigenrat geht für das laufende Jahr beim BIP bislang von einem Mini-Plus von 0,2 Prozent aus. Das wird also kaum zu halten sein?

Ja, leider. Wir machen erst im Herbst wieder eine Konjunkturprognose, aber im Moment sieht es wie gesagt klar nach einem Minus aus.

Das Münchner ifo Institut rechnet für 2023 inzwischen mit einem BIP-Minus von 0,4 Prozent, das gewerkschaftsnahe IMK geht jetzt von einem Minus von 0,5 Prozent aus. Teilen Sie diese Einschätzung?

Ich will nicht unabgestimmt ohne echte eigene Prognose Zahlen in die Welt setzen, aber die Größenordnung erscheint mir plausibel. Viel schlimmer als die konkrete Zahl sind aber zwei Dinge: Erstens unterschreitet die deutsche Wirtschaftsleistung damit immer noch das Vorkrisenniveau von 2019. Vor Russlands Krieg in der Ukraine war mit einem kräftigen Aufschwung gerechnet worden. Daran sieht man, wie sehr die Energiekrise die deutsche Wirtschaft belastet. Zweitens zeichnet sich auch für 2024 nur eine zaghafte Erholung ab. Das sind schlechte Aussichten.

Die EZB oder die US-Notenbank versuchen die hohe Inflation mit steigenden Zinsen in den Griff zu kriegen und haben für die nächsten Monate gerade weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Wie groß ist die Gefahr, dass die Währungshüter überziehen und die ohnehin fragile Konjunktur ganz abwürgen?

Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, gerade im Euroraum. Dort resultiert die Inflation weiterhin größtenteils aus den angebotsseitigen Preisschocks und kaum aus übermäßiger Nachfrage. Die Konjunktur trübt sich bereits deutlich ein, und die vergangenen drastischen Zinserhöhungen wirken ja mit deutlicher Verzögerung, d.h. ihre volle Wirkung ist noch gar nicht eingetreten. Da noch draufzusatteln, ist riskant.

Also hoffen Sie auf eine Zinspause zumindest in der Eurozone?

Ja, in der Eurozone wäre eine Zinspause meines Erachtens angemessen. Die Inflation ist bereits spürbar und etwas schneller als erwartet gesunken und alles deutet auf weitere Rückgänge hin. In Spanien liegt die Inflation bereits unter zwei Prozent. Die Inflationserwartungen sind verankert. Mir scheint, die EZB droht die Zinsschraube zu überdrehen. Nachdem sie zu Beginn der Inflation wahrscheinlich zu lange gezögert und zu locker gehandelt hat, sollte sie nun nicht ins andere Extrem fallen.

Container-Riesen im Hamburger Hafen: Der Wirtschaftsweise Prof. Achim Truger warnt eindringlich vor einem möglichen Handelskrieg zwischen dem Westen und China. © Christian Charisius/dpa

Der Handelskonflikt zwischen China und den USA spitzt sich weiter zu. Erst am vergangenen Montag hat Peking Exportbeschränkungen für Gallium und Germanium erlassen. Beide Rohstoffe sind essenziell für die Chipproduktion. Die deutschen Autobauer sehen das mit Sorge. Auch andere Branchen sind beunruhigt. Wie gefährlich ist diese Entwicklung für die deutsche Wirtschaft?

Das ist schon ziemlich gefährlich. Man hat ja gesehen, wie es in der Automobilbranche eingeschlagen ist, als wegen der Lieferkettenprobleme in der Coronakrise die Chips fehlten und die Autos unfertig auf Halde standen. Das allein könnte damals einen Prozentpunkt an Wachstum gekostet haben. Es rächt sich leider gerade, dass Wirtschaft und Staat in der Energie- und Rohstoffversorgung ziemlich große Abhängigkeiten und Risiken eingegangen sind, aus denen man sich kurzfristig nur schwer lösen kann.

Aber China droht bereits weitere Beschränkungen an. Steuern wir geradewegs in einen Handelskrieg?

Ich hoffe nicht, dass wir in einen Handelskrieg steuern, denn das wäre enorm kostspielig, übrigens für beide Seiten. Die chinesische Wirtschaft ist nach der Coronakrise sehr geschwächt und tut sich schwer, wieder Fuß zu fassen. Einen Handelskrieg kann China auch nicht brauchen.

Auslöser für die jüngste Eskalation waren Lieferbeschränkungen der niederländischen Regierung für den Chip-Anlagenhersteller ASML. Dazu versucht die US-Regierung, China bei wichtigen Zukunftstechnologien von der Versorgung aus dem Ausland abzuschneiden. Können Sie das nachvollziehen oder überzieht Washington hier womöglich?

Ich kann solche außenpolitischen und geostrategischen Fragen nicht fundiert beantworten. Aber natürlich ist es so, dass die Interessen der USA und Europas oder Deutschlands bezüglich China nicht identisch sein müssen. Klar ist aber, dass China sehr deutlich signalisiert werden muss, dass es Taiwan unter keinen Umständen angreifen darf.

Was kann die Bundesregierung tun, um eine weitere Eskalation zu verhindern?

Wenn es nach wie vor noch ein besonderes Verhältnis zu China gibt, dann kann die Bundesregierung der chinesischen Führung hoffentlich klar machen, dass auch China viel zu verlieren hat und wie wichtig die Aufrechterhaltung des Friedens ist. Aber noch einmal: Ich bin kein Außenpolitiker.

Und wenn das nicht gelingt und es zum offenen Handelskrieg zwischen dem Westen und China kommt?

Ein offener Handelskrieg, der plötzlich ausbricht, würde der Weltwirtschaft, insbesondere aber der deutschen Wirtschaft einen schweren Schlag versetzen. Das wäre nach Corona und Energiekrise dann die nächste Großkrise. Daher ist es wichtig, einen solchen Handelskrieg zu vermeiden und mittelfristig die Abhängigkeiten zu verringern und z.B. die Lieferketten zu diversifizieren.