Achtung! Hersteller ruft fast 160.000 Herzschrittmacher zurück

Vorsicht! Herzschrittmacher eines großen Herstellers, die auch in ganz Deutschland eingesetzt worden sind, werden nun zurückgerufen.

München - Immer wieder liest man von Rückrufen, doch dieser ist wohl ganz speziell: Das Unternehmen Medtronic hat weltweit 157.000 Herzschrittmacher zurückgerufen. Der NDR berichtet, dass diese Geräte mutmaßlich in Herzzentren in ganz Deutschland eingesetzt worden sind. Zwar meint Professor Andreas Franke gegenüber dem Sender, dass für die meisten Patienten wohl keine Gefahr bestehe, doch zur Sicherheit müssten alle Patienten, bei denen ein solcher Herzschrittmacher eingesetzt wurde, kontrolliert werden. Laut dem Medienbericht soll es mit der Programmierung des Geräts Probleme geben.

Programmierungsfehler bei Herzschrittmachern kann lebensgefährlich werden

Franke meint weiter, dass in den meisten Fällen ein Software-Update ausreichen dürfte. Denn der Programmierungsfehler kann zwar in seltenen Fällen dazu führen, dass die Schrittmacher Herzimpulse falsch interpretieren und dann nicht mehr funktionieren. Dennoch sei nur in sehr wenigen Fällen eine Operation erforderlich. Wann das Update ausgerollt wird, ist laut focus.de noch unklar.

Nach einer Sicherheitsinformation des Herstellers geht Medtronic davon aus, dass das Update in der zweiten Jahreshälfte 2019 ausgeliefert werden kann. Von dem Fehler betroffen sind demnach Patienten, die einen Schrittmacher der Marken Adapta, Versa, Relia, Attesta, Sphera und Vitatron bekommen haben. Wie viele Patienten das genau sind, steht laut NDR noch nicht fest.

sdm