ADAC erwartet am Wochenende Reisewelle aus Norden

Teilen

Stau auf der Autobahn (Symbolbild) © IMAGO / Petra Schneider

In mehreren Bundesländern beginnenden die Sommerferien, was laut ADAC voraussichtlich am kommenden Wochenende zu viel Verkehr auf den Autobahnen führen wird.

München in Deutschland - Da in Hamburg, Berlin, Brandenburg und Teilen der Niederlande die Schulen schließen, ist eine Reisewelle aus dem Norden zu erwarten, wie der Automobilklub am Montag in München mitteilte. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein beginnt jeweils die zweite Ferienwoche, Nordrhein-Westfalen startet in die dritte Woche.

In Richtung Meer oder in den Süden seien auch Reisende aus Nordeuropa unterwegs. Mit besonders vollen Autobahnen rechnet der ADAC demnach vor allem am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. Etwas Erleichterung verspreche ein zusätzliches Fahrverbot für Lastwagen, das bis Ende August immer samstags gilt.

An den Grenzen der europäischen Nachbarländer sollten Wartezeiten von bis zu einer Stunde eingeplant werden, für Fahrten nach Slowenien, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sogar noch deutlich mehr. Besonders staugefährdet bei der Einreise nach Deutschland sind laut ADAC die drei Autobahngrenzübergänge Suben, Walserberg und Kiefersfelden. ruh/cfm