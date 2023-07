Wichtigster Flughafen Siziliens nach Großbrand vorübergehend geschlossen

ADAC erwartet „eines der staureichsten Wochenenden der Saison“

Der ADAC erwartet am Wochenende den Höhepunkt der Reisewelle.

München in Deutschland - Ab Freitag erwartet der ADAC „eines der staureichsten Wochenenden der Saison“, wie der Automobilklub am Montag in München mitteilte. Nahezu alle Bundesländer befinden sich dann in den Sommerferien. Die längsten Staus sind demnach für Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten.

Neben den elf bereits in die Ferien gestarteten Länder schließen am Freitag nun auch Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland die Schulen. Bis auf Bayern und Baden-Württemberg befindet sich damit ganz Deutschland in den Sommerferien. Daher wird es laut ADAC auf den wichtigsten Urlauberrouten abschnittsweise „nur im Schritttempo“ vorangehen.



Betroffen von den Verzögerungen seien viele beliebte Autobahnrouten, zudem die Großräume Berlin, Stuttgart, Köln, Frankfurt am Main und München sowie die Fernstraßen zur Nord- und Ostsee. Der ADAC rät flexiblen Urlaubsreisenden, auf ruhigere Routen auszuweichen oder einen anderen Reisetag zu wählen. Ruhiger dürfte es auf den Fernstraßen Mitte der Woche sein.

Auch im Ausland ist wegen der Ferien mit Stau zu rechnen. Besonders gefährdet sind die Problemstrecken Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner- und Gotthardroute sowie die Fernstraßen zu den italienischen, französischen und kroatischen Küsten. Aber auch auf den Fernstraßen in Richtung Skandinavien werde der Verkehr zunehmen.



Entlang der österreichischen Inntal- und Brennerautobahn erwartet der ADAC wegen der Sperrung von Ausweichrouten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Zudem sei der wichtige Arlbergtunnel während der gesamten Reisesaison gesperrt.



An den Grenzen der europäischen Nachbarländer im Süden müssten Autofahrer Wartezeiten von rund einer Stunde einplanen, für Fahrten nach Slowenien, Montenegro, Kroatien, Griechenland und in die Türkei sogar deutlich mehr. Besonders staugefährdet sind demnach die drei Autobahngrenzübergänge Suben an der A3 zwischen Linz und Passau, Walserberg an der A8 zwischen Salzburg und München sowie Kiefersfelden an der A93 zwischen Kufstein und Rosenheim. tbh/cfm

Wichtigster Flughafen Siziliens nach Großbrand vorübergehend geschlossen

Nach einem Großbrand in der Nacht zum Montag ist der Flughafen im sizilianischen Catania vorübergehend geschlossen worden. Der Betrieb werde bis Mittwoch, 14.00 Uhr, eingestellt, teilte der Betreiber des größten Flughafens der italienischen Insel am Montag über Twitter mit.



Medienberichten zufolge war das Feuer kurz vor Mitternacht ausgebrochen und konnte erst im Morgengrauen unter Kontrolle gebracht werden. Wegen starken Rauchs musste der Flughafen evakuiert werden, das Sicherheitspersonal kümmerte sich dabei um die Passagiere.



Am internationalen Flughafen von Catania wurden im vergangenen Jahr rund zehn Millionen Passagiere abgefertigt. Er liegt im Osten von Sizilien, einem der beliebtesten Reiseziele Italiens. loc/ans