In diesem Bundesland sind die Spritpreise am günstigsten – mehr als zehn Cent Unterschied

Von: Lisa Mayerhofer

Eine Auswertung des ADAC zeigt: Zwischen den deutschen Bundesländern gibt es derzeit große Unterschiede bei den Spritpreisen. Beim Diesel ist Bayern besonders teuer.

München – In manchen Bundesländern muss für Benzin und Diesel deutlich mehr gezahlt werden. Während sich zum Beispiel die Autofahrer im Saarland über vergleichsweise niedrige Preise für Benzin und Diesel freuen können, muss man in Bremen und Bayern beim Bezahlen deutlich tiefer in die Tasche greifen.

ADAC: Diesel in Bayern am teuersten und im Saarland am günstigsten

Im Vergleich der Bundesländer wurde im Freistaat am Dienstag (19. Juli) um 11 Uhr bei Diesel der mit Abstand höchste Preis fällig, wie der ADAC mitteilte. Bei Super E10 war es der zweithöchste Preis hinter Bremen – allerdings nur mit einem minimalen Unterschied von 0,2 Cent. Damit hat sich die Situation im Vergleich zum Mai gedreht: Damals war E10 in Bayern noch am billigsten, bei Diesel mussten die Menschen im Freistaat damals den drittniedrigsten Preis zahlen.

Konkret wurden pro Liter Diesel am Dienstagvormittag in Bayern im Schnitt praktisch aller Tankstellen 2,003 Euro fällig und pro Liter E10 1,826 Euro. Das ist deutlich mehr als im Saarland, das bei beiden Kraftstoffen die niedrigsten Preise aufwies: 1,727 Euro pro Liter E10 und 1,929 Euro pro Liter Diesel.

Das sind beim E10 gut 10 Cent weniger als im teuersten Bundesland Bremen, wo 1,828 Euro pro Liter fällig wurde. Immerhin sind allerdings selbst in Bayern sowohl Diesel als auch E10 billiger als bei der letzten Erhebung im Juni.

Günstig tanken: Autofahrer sollen alle Möglichkeiten nutzen

Der ADAC hat für die Untersuchung am Dienstag die Preisdaten von mehr als 14.500 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und den Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine Momentaufnahme von Dienstag, 11 Uhr, dar.

Preisbewusste Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC alle Möglichkeiten, günstiger zu tanken, konsequent nutzen. Dies stärke den Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt und sei letztlich zum Vorteil der Verbraucher. Ein Hilfsmittel dabei sei die Smartphone-App „ADAC Spritpreise“. (dpa/lma)