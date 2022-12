ADAC will mit Mitgliedern Pannenhilfe per Ferndiagnose testen

ADAC-Logo © Schöning/IMAGO

Der ADAC plant den Test der Pannenhilfe per Ferndiagnose.

München in Deutschland - Der Automobilclub kündigte am Montag eine „großangelegte Testphase“ an und rief Mitglieder auf, sich dafür zu melden. Sie brauchen dafür einen sogenannten Diagnosestecker und müssen eine App herunterladen. Beides ist kostenlos. Mithilfe drahtloser Datenübertragung könne eine Diagnose damit auch aus der Ferne erfolgen, erklärte der ADAC.

Die On-Board-Diagnose per Laptop informiert demnach über den Zustand verschiedener Fahrzeugteile und weist auf Fehler im Motormanagement hin. Diese Diagnose könne auch aus der Ferne erfolgen. Auf Wunsch könne der ADAC „jederzeit“ relevante Daten analysieren und so rechtzeitig vor Defekten wie beispielsweise einem Batterieschaden warnen.



So könnten Pannenhelfer beispielsweise vor drohenden Defekten warnen, erklärte der Automobilclub. Auch lasse sich mittels Ferndiagnose frühzeitig feststellen, ob und welche Ersatzteile nötig seien. Vorsorge-Checks wie etwa vor einer Reise oder vor einem Wintereinbruch seien möglich. ilo/hcy