AdBlue: VW und BMW müssen Mega-Strafe blechen – darum ist Daimler bei der EU fein raus

Absprachen zur Abgasreinigung

Die EU verdonnert VW und BMW zur einer hohen Millionenstrafe wegen Kartellbildung während des Diesel-Skandals.

Brüssel – Der nächste Ärger im Rahmen des Diesel-Skandals um manipulierte Abgaswerte. Und diesmal wird es richtig teuer: Wegen Kartellbildung, also verbotener Absprachen, sollen die deutschen Autokonzerne Volkswagen und BMW finanziell bluten. Und das nicht zu knapp. So hat es die EU-Kommission, unter Führung der knallharten Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager, beschlossen. Zu der angekündigten Milliardenstrafe, die zu Anfang des Verfahrens im Jahr 2017 im Gespräch war, ist es zwar nicht ganz gekommen, aber fast: Insgesamt sind heftige 875 Millionen Euro fällig: Volkswagen ist mit etwa 502 Millionen Euro dabei, BMW mit gut 373 Millionen Euro. Daimler geht aufgrund einer Kronzeugen-Regelung straffrei aus.

Im Kern geht es um etwas, das auf den ersten Blick eher wie eine technische Petitesse wirkt als ein mafiöser Mega-Betrug: Nämlich die Größe der Tanks für das sogenannte AdBlue. Dieser vornehme Name bezeichnet mit Wasser verdünnten Harnstoff. Also etwas, mit dem sich, so vermuteten die Hersteller, ihre Kunden nicht sonderlich gerne beschäftigen möchten. Leider ist diese Chemikalie (zusätzlich zum SCR-Katalysator) notwendig, um Diesel-Motoren tatsächlich so sauber zu machen, wie Audi und Co. es immer versprochen haben. Damit das zuverlässig klappt, hätten die AdBlue-Tanks von Beginn an ziemlich groß ausfallen müssen – nämlich mit einem Fassungsvermögen von 30 Litern und mehr. Falls kleiner, hätten sie ständig nachgefüllt werden müssen.

Also verfielen die Autohersteller auf den dritten, mittlerweile sattsam bekannten Weg: Kleinere Tanks, trotzdem lange Nachfüll-Intervalle – und die berühmt-berüchtigte Schummel-Software, die auf dem Prüfstand niedrige Emissionen (mit entsprechend hohem AdBlue-Bedarf) vorgaukelte. Volkswagen zahlte deshalb in Deutschland bereits mehr als 2,3 Milliarden Euro Bußgeld. Bei BMW war die Sache weniger eindeutig: Die Münchner wurden zwar wegen „fehlerhafter Abgasreinigungssysteme“ bestraft, am vorsätzlichen Betrug waren sie aber offenbar nicht beteiligt. Allerdings hätten sie, so der Vorwurf der EU, sich ebenfalls gehörig an der Mauschelei mit zu kleinen Adblue-Tanks beteiligt: Das Kartell der Autobauer habevereinbart, diese kleiner als benötigt einzubauen. Die ganze Geschichte zur Millionenstrafe der EU für VW und BMW lesen Sie auf 24auto.de*. *24auto.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA