Adidas: Neue Wendung im Streit mit Black-Lives-Matter-Stiftung

Die berühmten drei Streifen: Adidas ging zunächst gegen ein Logo der Black Lives Matter Stiftung vor. © IMAGO/D. Kerlekin

Die Stiftung der Black Lives Matter Bewegung benutzt ein Logo mit drei gelben Streifen. Nachdem Adidas zunächst dagegen vorging, zieht der Konzern seinen Widerspruch nun zurück.

Washington - Drei gelbe Streifen im Logo einer zentralen Stiftung der US-Bewegung Black Lives Matter sorgen für einen Markenstreit mit Adidas. Der Sportartikel-Konzern ging zunächst am Montag mit einem Antrag beim amerikanischen Patent- und Markenamt gegen eine Verwendung des Streifen-Designs unter anderem auf Bekleidung, Taschen und Websites vor. Adidas ruderte dann aber wieder zurück. «Wir sind bereits im Begriff, den Widerspruch gegen die Markenanmeldung der Black Lives Matter Global Network Foundation zurückzuziehen», sagte eine Konzernsprecherin am Mittwoch in Herzogenaurach.

Black Lives Matter ist eine lose organisierte Bewegung, die in den vergangenen Jahren vor allem nach Fällen von brutaler Polizeigewalt gegen schwarze Amerikaner an Stärke gewann. Die Stiftung Black Lives Matter Global Network Foundation war 2013 von den Urhebern der Bewegung gegründet worden und gilt als einflussreich unter den Aktivisten. Sie hatte ihr Markendesign mit drei Streifen den Unterlagen zufolge im November 2020 angemeldet. (dpa)