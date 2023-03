Ägyptens Behörden werden in neue Hauptstadt verlegt

Ägypten wird zukünftig eine neue Verwaltungshauptstadt haben. © Unai Huizi / IMAGO

Der Umzug der ägyptischen Behörden in die neue Verwaltungshauptstadt östlich von Kairo hat begonnen.

Kairo - Mehrere Ministerien seien in das «New Administrative Capital» (NAC) verlegt worden, teilte der ägyptische Ministerpräsident Mustafa Madbuli am Mittwoch mit. Wie lange der schrittweise Umzug aller Ministerien, Regierungsabteilungen und Botschaften insgesamt dauern soll, sagte er nicht. Die bislang noch namenlose Hauptstadt liegt rund 45 Kilometer östlich von Kairo. Ägypten hatte den Bau der Stadt bereits 2015 angekündigt.

Für Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der das nordöstliche Land seit 2014 mit eiserner Hand regiert, ist das neue Verwaltungszentrum das größte in einer ganzen Reihe von Mega-Projekten. Kritiker mutmaßen, dass sich die autoritäre Regierung in der Provinz besser vor dem Volk und dessen Zorn geschützt fühlt. Allerdings sollen irgendwann auch 6,5 Millionen Menschen in die neu errichtete Metropole ziehen. Tausende Anwohner wurden bereits dorthin umgesiedelt. Ägypten hat derzeit rund 103 Millionen Einwohner, die Bevölkerung wächst rasant. Insgesamt sollen deshalb Dutzende neue Städte im Land gebaut werden. (dpa)