Änderung beim Geldabheben: Das wird viele Kunden überraschen

Wenn jemand vor hat einen Überfall zu tätigen, dann wird er das auch in Zukunft erfolgreich tun. Dann hab ich halt so lange ein Messer am Hals, bis ich den gewünschten Betrag eingebe und meine Pin. Das ist ein Spiel von Sekunden. Einem Verbrecher wirds wurscht sein. Lukrativer sind inzwischen die Handtaschen der Leute, mit den tollen kontaktlosen Karten, oft ungeschützt nur im Geldbeutel ( gibts inzwischen genug Leute die mit ihrem Laptop oder Android an den Taschen dran stehen um Daten auszuspähen, dazu ein Handy im Wert von 1000 Euro. Rentner, die oft Unmengen an Bargeld abheben und quer durch die Stadt tragen( hauptsache niemand überfällt die Bank und das schöne Geld ist weg, oder die Verwandschaft könnte sich verschworen haben, obwohl noch nie was war). Erst mal werden wohl einige Karten eingezogen werden, weils viele erst mal nicht checken. Manche sprengen auch gleich das ganze Ding in die Luft.