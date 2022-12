Mehr Geld für Azubis, Rentner und Familien: Was sich 2023 bei Einkommen, Steuern und Abgaben ändert

Von: Patricia Huber

Teilen

2023 ändert sich in Sachen Geld, Abgaben und Steuern einiges für Verbraucher. Viele dürfen sich sogar über mehr Geld vom Staat freuen.

München – Mit dem Start ins neue Jahr kommen auf deutsche Verbraucher einige Neuerungen zu. Die Ampel-Regierung hat 2022 viele Änderungen beschlossen, welche 2023 in Kraft treten werden. Wegen der hohen Inflation erhalten Familien, Rentner und Azubis in einigen Bereichen mehr Geld. Was sich 2023 ändert, im Überblick:

Mehr Kindergeld ab Januar 2023

Gute Nachricht für Familien: Im kommenden Jahr steigt das Kindergeld. Ab dem 1. Januar gibt es einheitlich für jedes Kind 250 Euro pro Monat. Eltern, die bereits Kindergeld erhalten oder den Antrag dafür erfolgreich gestellt haben, müssen nichts unternehmen – die Beträge werden automatisch angepasst und im kommenden Jahr in der neuen Höhe ausgezahlt. Das teilt die Bundesagentur für Arbeit mit.

Rente steigt 2023 voraussichtlich deutlich

Nicht nur Eltern können sich über etwas mehr Geld freuen. Auch die Renten steigen voraussichtlich im kommenden Jahr. Ab dem 1. Juli 2023 sollen Rentner im Westen 3,5 Prozent und im Osten 4,2 Prozent mehr erhalten. Die endgültigen Zahlen können jedoch erst im Frühjahr bekannt gegeben werden. Dann liegen nämlich die genauen Zahlen der Lohnstatistik vor, wovon die Rentenhöhe abhängig ist.

Keine Hinzuverdienstgrenze mehr für Rentner

Die Rentenerhöhung ist nicht die einzige gute Nachricht für Senioren. Denn ab Januar 2023 fällt für Altersrentner die Hinzuverdienstgrenze weg. Bedeutet im Klartext: Jeder Altersrentner kann trotz Renten-Bezug ganz normal weiterarbeiten, ohne Abzüge befürchten zu müssen.

„Mindestlohn“ für Auszubildende

Wer im kommenden Jahr eine Ausbildung beginnt, kann in vielen Branchen mit etwas mehr Geld rechnen. Denn dann steigt die gesetzliche Mindestausbildungsvergütung von bisher 585 Euro pro Monat auf 620 Euro im ersten Ausbildungsjahr. Ab dem zweiten Jahr gibt es für Azubis dann 18 Prozent, ab dem dritten 35 Prozent und ab dem vierten 40 Prozent mehr als der Einstiegsbetrag. Doch es gibt auch Ausnahmen. Die Mindestvergütung gilt nicht für landesrechtlich geregelte Berufe, wie beispielsweise Erzieher, sowie für reglementierte Berufe im Gesundheitswesen, also Physiotherapeuten oder Logopäden.

Höhere Abgaben und Beitragskosten für Arbeitnehmer

Arbeitnehmer erwartet mit dem Wechsel ins neue Jahr eine schlechte Nachricht. Dann steigt nämlich der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung von 2,4 auf 2,6 Prozent. Auch der Zusatzbetrag für die gesetzliche Krankenkasse steigt von 1,3 auf 1,6 Prozent des Bruttoeinkommens, die Hälfte davon entrichten die Arbeitnehmer.

Ein paar gute Nachrichten gibt es aber auch für Arbeitnehmer: Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer soll von 10.347 Euro auf 10.908 Euro steigen. Eine Steuerersparnis kann sich außerdem auch durch die Home-Office-Pauschale ergeben, die bis zu einem Maximalbetrag von 1000 Euro - 5 Euro je Arbeitstag – auf die Werbungskosten anrechenbar ist. (ph/dpa)