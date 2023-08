Ätna-Ausbruch: Flughafen in Catania gesperrt

Teilen

Menschenmassen am Flughafen Catania auf Sizilien, nachdem nach dem Ausbruch des Ätna über Nacht eine große Anzahl von Flügen gestrichen wurde © Joann Randles/Imago

Der Flughafen der sizilianischen Stadt Catania ist nach einem Ausbruch des Vulkans Ätna für den Flugverkehr gesperrt worden.

Catania in Italien - Wegen Ascheregens werde der Flugbetrieb bis 20.00 Uhr eingestellt, teilte der Flughafenbetreiber am Montag auf seiner Website mit. Wegen der Ascheschicht auf den Straßen dürfen in der Stadt selbst auf Anweisung des Bürgermeisters bis einschließlich Dienstag keine Fahrräder, Motorräder und sonstige Zweiräder fahren.

Der Flugbetrieb in Catania war wegen der Ätna-Asche zunächst nur bis 11.00 Uhr vormittags unterbrochen worden. Reisende wurden gebeten, sich an ihre Fluglinie zu wenden. Der 3324 Meter hohe Ätna ist der größte aktive Vulkan Europas, er bricht verhältnismäßig häufig aus.



Den Flughafen Catania nutzten im Jahr 2022 rund 10 Millionen Passagiere. Er ist von zentraler Bedeutung für den Verkehr im Osten der Insel Sizilien, eine der beliebtesten Reiseziele Italiens. Im Juli war der Flughafen wegen eines Großbrands bereits tagelang geschlossen. se/ans