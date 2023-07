AfD-Chef Chrupalla bekräftigt Machtanspruch seiner Partei

Teilen

Tino Chrupalla © dts Nachrichtenagentur/Imago

Zum Auftakt des Bundesparteitags in Magdeburg hat AfD-Chef Tino Chrupalla den Regierungsanspruch seiner Partei unterstrichen.

Magdeburg in Deutschland - „Wir können Regierungsverantwortung übernehmen“, sagte Chrupalla am Freitag vor den 600 Delegierten. „Wir sind bereit für mehr.“ Den Höhenflug seiner Partei führte er darauf zurück, dass nach langen Zeiten der Grabenkämpfe seit einem Jahr nun „Disziplin, Einigkeit und Harmonie“ in der AfD herrsche. „Was wir damit erreichen können, sehen wir in den Umfragen.“

Er rief dazu auf, „diese Harmonie auch in die nächsten Wahlkämpfe zu tragen“. Chrupalla verwies auf die Landtagswahlen in Bayern und Hessen im Herbst sowie in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im kommenden Jahr. In den drei ostdeutschen Bundesländern könne die AfD die stärkste Kraft werden, so Chrupalla. Er mahnte zugleich, die Partei dürfe sich auf den guten Umfragewerten nicht ausruhen.



Die AfD legt seit Monaten in Umfragen zu und erreicht aktuell bundesweit Werte um die 20 Prozent, vereinzelt sogar darüber.



Mit Blick auf die CDU und ihren Vorsitzenden Friedrich Merz sagte Chrupalla: „Wir sind das Original und niemand anderes“. Er bezog sich auf Äußerungen von Merz, der die CDU als „Alternative für Deutschland mit Substanz“ bezeichnet hatte.

Die von der CDU aufgebaute Brandmauer zur AfD sei „falsch“, sagte Chrupalla. Das habe auch Merz erkannt, sagte er mit Blick auf dessen Äußerungen zu einer möglichen Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene. Mit Blick auf den Regierungsanspruch und mögliche Koalitionspartner fügte er hinzu, die AfD koaliere mit jedem, der Politik im Interesse der Bürger machen wolle. „Ganz klar“ schließe seine Partei allerdings eine Koalition mit den Grünen aus.



Im außenpolitischen Teil seiner Rede forderte Chrupalla ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine und eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. „Ich fordere Respekt für die Ukraine ebenso wie Respekt für Russland“, sagte der AfD-Chef. Der Bundesregierung warf Chrupalla eine „aggressive Politik gegen Russland“ vor.



Seine Kritik richtete der Parteichef vor allem gegen die außenpolitische Linie der Grünen. „Die Grünen wollen Krieg mit China und Russland“, sagte Chrupalla. „Dieses Grün ist olivgrün.“ Die von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verfolgte „wertegeleitete Außenpolitik“ habe „Deutschland in den Ukrainekrieg mit hineingezogen“.



Kritik an dem russischen Angriff auf die Ukraine vermied Chrupalla weitgehend. Er beließ es bei dem einen Satz: „Man muss aber auch sagen, dass Russland Angebote zu Verhandlungen und Vermittlung nicht angenommen hat.“



Als außenpolitische Leitlinie formulierte Chrupalla die Vorstellung von einer „multipolaren Welt“ mit vielen unterschiedlichen regionale Machtzentrum. Der „Ampel“ warf er vor, „einseitig Stellung für den Westen“ zu beziehen und den „geostrategischen Zielen der USA vorauseilend zu dienen“.



Europa müsse aber vielmehr „einseitige Abhängigkeiten abstreifen“ und sich auf die eigene Stärke besinnen - „oder Europa bleibt in Gänze ein Anhängsel des Westens“, sagte der AfD-Chef. Für eine solche Kurskorrektur wolle die AfD in Brüssel und Straßburg kämpfen. „Das ist unsere Vision von Europa“, fügte Chrupalla hinzu. pw/cha

Thüringer CDU-Chef spricht sich für „Pragmatismus“ im Umgang mit AfD aus

Der Thüringer CDU-Chef Mario Voigt hat sich für „Pragmatismus“ im Umgang mit der AfD in der Kommunalpolitik ausgesprochen. „Wir können doch nicht sagen ‚Wir sind dagegen, weil die AfD dafür ist‘“, sagte Voigt am Freitag dem Radiosender MDR aktuell. Ein solches Vorgehen verstehe niemand. Wörtlich sagte Voigt weiter: „Oder soll jetzt ein CDU-Bürgermeister nicht mehr ans Telefon gehen, weil der AfD-Landrat anruft? Das wäre doch lebensfern.“



Mit Blick auf die Forderung des CDU-Politikers und Vorsitzenden des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes, Michael Brychcy, „pragmatischer“ mit der AfD umzugehen, sagte Voigt, dies sei „eine gewisse Form von Pragmatismus und Anerkennung der Lebenswirklichkeiten“. Die CDU müsse „doch mit den Wahlergebnissen auch umgehen“.



CDU-Chef Friedrich Merz hatte am vergangenen Sonntag in einem Interview eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD auf Landes- oder Bundesebene zwar abermals ausgeschlossen, sich aber zugleich für einen pragmatischen Umgang mit gewählten Amtsträgern der AfD ausgesprochen. Nach breiter Kritik auch aus den eigenen Reihen erklärte Merz jedoch, es werde „auch auf kommunaler Ebene keine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD geben“.



Der Thüringer CDU-Chef Voigt sagte MDR aktuell, die CDU habe „klare Prinzipien“ und es sei wichtig, deutlich zu machen, dass die AfD „unsere demokratischen Institutionen beschädigen will, dass sie die Systeme umstürzen will und extrem gefährlich ist“. Die Christdemokraten sollten sich aber „nicht nervös machen lassen, wenn jetzt mal die AfD einem CDU-Antrag zustimmt“. Dies habe „nichts mit einer Kooperation oder Koalition zu tun“. se/mt